Топ-5 якутян, удививших нас в 2016 году

ЯСИА представляет список якутян, удививших нас в прошедшем году. О ком-то из них мы узнали впервые, другие показали себя с новой и неожиданной стороны. Факт остается фактом – это те люди, чьи настойчивость и целеустремленность не остались незамеченными.



Костас Марсан

Якутский режиссер Костас Марсан удивил многих. Согласитесь, ведь не каждый год региональная картина добивается того, чтобы ее приняли на рассмотрение престижной премии «Золотой глобус» в номинации «Лучший зарубежный фильм». Конечно, об успехе якутского кинематографа и пресловутом «кинобуме» говорили уже давно, но никто не ожидал, что все будет развиваться так стремительно.

Новость о номинации якутской ленты «Мой убийца» быстро обошла всю республику и вышла за ее пределы: об этом написали все крупные интернет-СМИ, а телеканал НТВ снял посвящённый Сахавуду сюжет.

На следующих площадках были опубликованы интервью с Костасом Марсаном: издание Российская газета, общественно-политическое издание «Амурская правда», информационно-аналитическое агентство»Восток России», НСН (Национальная служба новостей). Также режиссер выступил в прямом эфире информационной программы «Отражение» на телеканале ОТР.

Семен Луканси

Другой герой нашего материала предпочитает удивлять своим нечеловеческим трудолюбием, любовью к профессии и энергией, которым можно только позавидовать. Семена Луканси уже давно называют молодым и перспективным, но именно 2016 год мы запомним как момент, когда художник заявил о себе громко.

Семен завоевал диплом I степени Международной выставки молодого искусства «Мир достижений», открыл авторскую школу живописи в Якутске, произвел впечатление своей картиной на выставке «Красивая жизнь» в Москве, открыл персональную выставку «Под солнцем Сибири» в рамках фестиваля театра и кино «Амурская осень», вручил свою картину китайскому коллекционеру… Всего не перечислить.

Самое поразительное случилось в октябре, когда талантливого живописца приглашают поучаствовать в международном конгрессе Arctic Circle в Исландии. Здесь он проводит персональную выставку и находит признание со стороны мирового сообщества. В Рейкьявике его выставку посетили: экс-генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, президент Исландии Гудни Йоханнессон, генерал-губернатор Канады Дэвид Ллойд Джонстон, послы РФ в Исландии и Швейцарии, а также художница Йоко Оно.

Мы желаем Семену и дальше поражать нас своими достижениями!

Антон Васильев



Жители республики не перестают поражаться упорству и искренности намерений Антона Васильева.

Общественной деятельностью он начал заниматься в 2006 году. Ежедневно о своих добрых делах волонтер рассказывает на странице в социальной сети Instagram. Убрать мусор на улице, вымыть полы в церкви, помочь материально многодетной семье? Легко! Антон не отказывается от любой работы. Он утверждает, что надо ломать стереотип «моя хата с краю». Пример Антона заразителен, с ним делать добро начали ученики городских школ.

Желаем Антону дальнейших успехов!

Андрей Борисов

Удивительная история развернулась вокруг государственного советника республики Андрея Борисова, который решил поучаствовать в выборах депутатов Госдумы. Как выразился коллега из газеты «Якутия», его избирательная кампания «может войти в учебники как пример предвзятого отношения ЦИКа России с элементами давления, а также использования провокаций и травли ангажированных СМИ». Закончилась история 12 сентября, когда Верховный суд РФ принял решение не допускать кандидата к участию в выборах, что вызвало негативную реакцию среди многих жителей республики.

Однако политическая деятельность — это не всё, что занимало героя нашей подборки в этом году. Очень высоко критики оценили спектакль «Мамаша Кураж и ее дети» по пьесе Бертольта Брехта в постановке Борисова. Напомним, что премьера состоялась в Малом театре Москвы в рамках Евразийского гастрольного тура (первого в истории Якутии). «Спектакль сложный, но я уверена, что он станет мощнейшим», «Борисов очень точно вошел в эстетику Брехта», «Спектакль, в котором отточено до совершенства все», «Считаю, что у спектакля будет прекрасная судьба» — и еще масса других похвал прозвучала в адрес нашего талантливого земляка.

Финальным же аккордом стала новость о том, что Андрей Борисов удостоился награды «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» театральной премии «Золотая маска—2017».

Анжелика Протодьяконова

Анжелика Протодьяконова удивила жителей республики (а позже и всего мира) своими выдающимися бровями. Неизвестный шутник распространил ее фотографию в мессенджере Whatsapp, и девушка стала предметом всеобщего обсуждения. После чего она открыла страницу в Instagram, где стала рекламировать различные товары и услуги. Количество подписчиков «бровастой Анж» растёт с каждым днём, а посты набирают до 800 комментариев. Есть те, кто осуждает её поведение, но имеются и защитники. Сама якутянка относится к ситуации с самоиронией, время от времени публикуя шуточные посты о собственных бровях. А на днях Анжелика вышла на мировой уровень — похожий на её макияж решила сделать известная бьюти-блогерша Садия Слей. На видео она отметила якутянку и добавила, что её способ окрашивания бровей может стать новым трендом в 2017 году. Почему бы и нет?