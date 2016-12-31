Топ-10 событий: Чем запомнится якутянам 2016 год

Уходит в историю 2016 год. Что было важного и чем он запомнится якутянам? ЯСИА представляет топ-10 событий, которые можно считать наиболее знаковыми для республики.

ВЫБОРЫ-2016: ИТОГИ ЧЕСТНОЙ БОРЬБЫ

18 сентября в России состоялись выборы депутатов Госдумы. Голосование проходило по смешанной системе — по партийным спискам и одномандатным округам. Явка избирателей в республике составила 47,89%.

«Якутия заняла второе место по активности избирателей в Дальневосточном регионе, уступив лишь Чукотке (59,35%). По сравнению с другими субъектами страны дела у нас обстоят относительно неплохо», — сообщил председатель ЦИК Якутии Анатолий Кривошапкин.

Мандат депутата Госдумы от политической партии «Единая Россия» получила председатель правительства РС(Я) Галина Данчикова.

«В новый состав Госдумы по партийным спискам проходят 140 депутатов-единороссов. Один из мандатов в честной борьбе завоеван кандидатами от якутской региональной группы, которую довелось возглавить мне. Как действующий руководитель республики, сохраняющий обязательства перед своими избирателями, и желая в полной мере реализовать всё, что планировал сделать на этом посту в интересах своих земляков, я передаю право представлять наш регион в федеральном законодательном органе второму номеру списка Галине Данчиковой», — заявил глава Якутии Егор Борисов.

«Хочу от всего сердца поблагодарить свою верную соратницу за безупречную службу, самоотдачу, надежность, компетентность, чуткость к окружающим. Уверен, что в новом качестве она будет не менее эффективно и результативно выполнять свои обязанности на благо Якутии и всего Дальнего Востока», — подчеркнул Ил Дархан.

АВАРИЙНАЯ ПОСАДКА ИЛ-18: ПРИКАЗАНО ВЫЖИТЬ

Самолет Ил-18, принадлежащий министерству обороны России, 19 декабря совершил вынужденную аварийную посадку в 25 километрах северо-западнее поселка Тикси. На борту кроме членов экипажа находилось 37 военнослужащих. Командиру воздушного судна Андрею Логвинову удалось не только посадить самолет в тундре, но и спасти жизни пассажирам.

«КОЛМАР» — ДРАЙВЕР РОСТА ЮЖНОЙ ЯКУТИИ

Запасы высококачественного угля, востребованного на мировом рынке, в Южной Якутии составляют более 49 млрд тонн. Для разработки месторождений правительством РФ была оказана государственная поддержка угледобывающим компаниям, в том числе «Колмару». Сегодня запущена железная дорога до Инаглинского месторождения, завершается строительство линии электропередачи.

Сегодня на Инаглинском месторождении введена в эксплуатацию обогатительная фабрика, и первые тонны угольного концентрата идут на экспорт в Японию.

Отметим, что в конце декабря правительство РФ утвердило создание новой территории опережающего развития (ТОР) «Южная Якутия».

«Это уже четырнадцатая ТОР на Дальнем Востоке. Надеюсь, она позволит привлечь дополнительно деньги, довольно значительные, в Якутию, запустит реализацию семи инвестпроектов», — отметил председатель правительство Дмитрий Медведев.

«ДЕТИ АЗИИ» — НАЧАЛО ПОБЕД

В начале июля в Якутске под эгидой МОК прошли VI Международные спортивные игры «Дети Азии». В этом году на соревнования прибыли 4 тысячи участников, что стало абсолютным рекордом. Спортивные состязания проходили в течение 12 дней. В церемонии открытия Игр приняли участие председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

«В этом году мы отмечаем 20-летие «Детей Азии», это солидный возраст. У них особый статус, так как они проходят под эгидой Международного олимпийского комитета. Россия гордится Играми», — подчеркнул Медведев.

Особенностью VI МСИ «Дети Азии» явилось рекордное количество видов спорта — 22, в том числе и национальные: хапсагай, мас-рестлинг, якутские прыжки и кураш.

VII Игры «Дети Азии» пройдут в 2020 году в столице Монголии – Улан-Баторе. Кроме того, глава Якутии Егор Борисов предложил провести в 2018 году зимние Игры «Дети Азии», которые, предварительно, пройдут на Сахалине.

ВИЗИТ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА В ЯКУТСК

В начале июля Якутск посетил председатель правительства России Дмитрий Медведев. Актуальные вопросы социально-экономического развития Якутии были обсуждены 6 июля в ходе рабочей встречи премьера с главой республики Егором Борисовым.

«Международные спортивные игры «Дети Азии» стали значимым событием в жизни региона. Дети всего азиатского континента участвуют в них. Это и есть наш олимпийский резерв. Надеюсь, там всё будет хорошо, а сейчас мы обсуждали насущные проблемы развития республики с участием наших товарищей по партии «Единая Россия» и сторонников. Проблем много, но есть, конечно, и достижения. Поздравляю Вас с пуском новой установки (прим. ЯСИА — Установка комплексной подготовки газа на Средневилюйском газоконденсатном месторождении). Это на самом деле серьезная история, большие инвестиции. А самое главное – новое качество жизни, потому что газ придет в дома людей», — подчеркнул Медведев, который за несколько минут до этого по видеосвязи дал старт запуску установки.

НЕПОГОДА НА СЕВЕРЕ: АРКТИЧЕСКИМ РАЙОНАМ ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ

В октябре на северо-востоке Якутии в результате аномальных природных условий сложилась непростая ситуация. Из-за сильнейших снегопадов возникла угроза массового забоя сельскохозяйственных животных, прежде всего лошадей. Недостаток кормов, отсутствие проезда к сельхозугодьям привели к тому, что владельцам хозяйств пришлось сокращать поголовье.

«За последние 30 лет такая погода в северных улусах не наблюдалась: за осенний период выпала пятимесячная норма снега. Кроме того, на прошлой неделе налетела сильная пурга, метель в районах продолжалась в течение недели. Все муниципальные образования были предупреждены о сильных порывистых ветрах, улучшение погоды мы наблюдаем со второй половины этой недели», — сообщил тогда заместитель начальника Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Юрий Дихтяренко.

Ситуация с зимовкой скота в северных и арктических районах республики была взята под контроль региональных властей. Глава Якутии Егор Борисов поручил правительству зарезервировать в бюджете финансовые средства для решения проблем.

Он дал задание правительству держать под контролем обеспечение муниципалитетов продуктами, социально значимыми товарами, лекарствами и топливно-энергетическими ресурсами: «Люди не должны чувствовать себя ущемленными».

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР: РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАРТ

Одним из значимых событий уходящего года стало вступление в силу закона о бесплатном предоставлении «дальневосточного» гектара. Еще на стадии обсуждения власти Якутии при поддержке общественности внесли ряд предложений, которые был учтены разработчиками. Значительная часть территории республики была выведена из-под действия закона. Речь прежде всего идет об особо охраняемых природных территориях и землях, принадлежащих родовым общинам коренных малочисленных народов Севера.

В ходе поэтапной реализации закона республика стала лидером по числу поданных заявок на получение «дальневосточного гектара». Якутяне оформляют заявки на земельные участки в основном внутри региона. Кроме того, принят закон о так называемых «якутских гектарах» — дополнительных землях, предоставляемых для ведения сельхозпроизводства.

УСПЕХ ЯКУТСКОГО КИНО

2016 год стал прорывным для якутского кино. Сразу несколько картин якутских режиссеров победили на международных и российских кинофестивалях.

Драма Сергея Потапова «Дьөһөгөй Айыы» («Бог Дьёсёгёй») получила специальный приз на первом международном кинофестивале «Ирида» в Сочи.

Главный приз престижного фестиваля российского кино «Окно в Европу», который традиционно проходит в Выборге, завоевала картина «Его дочь» режиссера из Якутии Татьяны Эверстовой.

Самой громкой премьерой уходящего года стал триллер «Мой убийца», снятый Костасом Марсаном. Картина была представлена на «Кинотавре» и 38-ом Московском международном кинофестивале. Также фильм попал в официальный каталог 100 Российского международного кинорынка. «Мой убийца» заслужил высокие оценки критиков.

РЕФОРМА ВЛАСТИ: ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

Весной глава Якутии Егор Борисов произвел масштабные изменения в структуре органов исполнительной власти региона. В целях совершенствования системы управления указом от 9 марта 2016 года в республике упразднены три госкомитета, шесть департаментов и одно управление. Кроме того, перераспределены полномочия между министерствами и ведомствами.

В ноябре проведены структурные изменения в администрации и правительстве региона. Преобразования, направленные на дальнейшее совершенствование структуры с учетом перехода на проектное управление, привлечение инвестиций, ликвидацию дублирующих функций, затронули нескольких ключевых ведомств.

В частности, было принято решение об упразднении двух министерств: по федеративным отношениям и внешним связям, а также по делам предпринимательства и развития туризма. Вместо них создается министерство инвестиционного развития.

Создано министерство образования и науки. К министерству промышленности перешли полномочия упраздненного Госкомгеологии.

СТРАТЕГИЯ — 2030 ОБЪЕДИНИТ ВСЕХ ЯКУТЯН

Важнейшим событием стало утверждение главного документа года – Стратегии социально-экономического развития Якутии до 2030 года с целевым видением до 2050 года. В течение ноября проект Стратегии прошел общественное обсуждение, в ходе которого поступило около тысячи предложений. В начале декабря была проведена научно-практическая конференция «Республика Саха (Якутия) – 2030/2050: Стратегия успеха». В конце года документ был утвержден правительством. Ожидается, что после согласования на федеральном уровне в середине 2017 года Стратегия будет утверждена Госсобранием (Ил Тумэн) и обретет силу закона.