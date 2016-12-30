Топ-10 новостей за неделю: Старт Года экологии, арест главы Нюрбинского улуса и юбилей технопарка

Все равно на мороз, я в Якутии рос: Как люди работают в 50-градусный холод

Якутяне, чья профессия предполагает работу под открытым небом, несмотря на сильный мороз, продолжают свою деятельность. ЯСИА пообщалось с некоторыми из них и узнало, как удается сохранять здоровье и работоспособность в таких условиях.