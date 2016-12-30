Топ-10 новостей за неделю: Старт Года экологии, арест главы Нюрбинского улуса и юбилей технопарка

ЯСИА представляет читателям подборку самых важных и ярких новостей за прошедшую неделю. О том, что Якутское-Саха информационное агентство признано лучшим интернет-изданием, аресте главы Нюрбинского района, старте Года экологии и многом другом читайте в материалах корреспондентов ЯСИА.
ЯСИА признано лучшим интернет-изданием года
По итогам конкурса, проведенного Союзом журналистов республики, победителем в номинации «Лучшее интернет-издание» 2016 года стало Якутское-Саха информационное агентство.
Сотни школьников собрались на новогоднюю елку главы Якутии
Новогодняя елка главы Якутии 27 декабря собрала около 700 школьников — отличников, активистов, победителей, призеров всероссийских и республиканских конкурсов, фестивалей, соревнований и олимпиад — из разных районов республики. Ребят от имени руководства региона поздравил заместитель председателя правительства Алексей Дьячковский.
На главу Нюрбинского района заведено уголовное дело
Руководитель Следственного управления СКР по Якутии Олег Мезрин возбудил уголовное дело в отношении главы Нюрбинского района Бориса Попова. Руководителя муниципалитета обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
Игорь Куличик: АЛРОСА находится в состоянии великолепной финансовой устойчивости
Финансовая отчетность АЛРОСА — снова на высоте: чистая прибыль за 6 месяцев выросла в два раза по сравнению с прошлым годом. Как это сказывается на работе компании? Будут ли дивиденды расти и впредь? Когда алмаз станет биржевым товаром и стоит ли сегодня покупать акции предприятия? Об этом в программе «Персона» на телеканале «Алмазный край» рассказал вице-президент, финансовый директор АЛРОСА Игорь Куличик.
Алексей Стручков: Правительство Якутии утвердило проект Стратегии-2030
Правительством Якутии утвержден проект Стратегии развития РС(Я) до 2030 года с целевым видением до 2050 года. По словам первого вице-премьера — министра экономики региона Алексея Стручкова, это лишь первый этап работы над документом, впереди – согласование его с федеральными ведомствами и принятие парламентом республики.
Народные депутаты: «Визит-Центр» на «Лямпушке» должен принадлежать Якутии
Парламентская комиссия под руководством Виктора Федорова считает целесообразным выделить из госбюджета региона средства на покупку здания «Визит-Центра» в природном парке «Усть-Вилюйский». К такому выводу народные депутаты пришли после посещения объекта.
В Якутии дан старт Году экологии
В Якутии официально завершился Год российского кино, и стартовал Год экологии и особо охраняемых природных территорий. Эстафету и символ министру охраны природы Сахамину Афанасьеву передал вице-премьер региона Алексей Дьячковский.
Газета «Якутия» вошла в «Золотой фонд прессы – 2017»
На днях в Москве подвели итоги Всероссийского конкурса среди СМИ «Золотой фонд прессы — 2017». Республиканская общественно-политическая газета «Якутия» удостоена Знака отличия первой степени.
За пять лет резиденты якутского технопарка выпустили продукции на 1 миллиард рублей
К своему пятилетию технопарк Якутии выпустил продукции на общую сумму в один миллиард рублей. Об этом сообщил директор Анатолий Семенов на мероприятии по случаю первого юбилея предприятия.
Все равно на мороз, я в Якутии рос: Как люди работают в 50-градусный холод
Якутяне, чья профессия предполагает работу под открытым небом, несмотря на сильный мороз, продолжают свою деятельность. ЯСИА пообщалось с некоторыми из них и узнало, как удается сохранять здоровье и работоспособность в таких условиях.