Топ-10 новостей за неделю: Крушение Ил-18, пресс-конференция главы Якутии и новый бюджет

Самолет Ил-18 совершил аварийную посадку в районе Тикси

Самолет выполнял плановый перелет с военного аэродрома Канск (Красноярский край). По информации местных властей, причиной аварии мог стать сильный боковой ветер. В результате пострадали 38 человек, все пассажиры и члены экипажа были доставлены в местную больницу. На сегодняшний день они благополучно вывезены из Тикси в Москву.