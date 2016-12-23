Топ-10 новостей за неделю: Крушение Ил-18, пресс-конференция главы Якутии и новый бюджет

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ЯСИА представляет читателям подборку самых важных и ярких новостей за прошедшую неделю. О крушении военного самолета в районе поселка Тикси, новом бюджете и пресс-конференции Егора Борисова читайте в материалах корреспондентов ЯСИА.

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Самолет Ил-18 совершил аварийную посадку в районе Тикси

Самолет выполнял плановый перелет с военного аэродрома Канск (Красноярский край). По информации местных властей, причиной аварии мог стать сильный боковой ветер. В результате пострадали 38 человек, все пассажиры и члены экипажа были доставлены  в местную больницу. На сегодняшний день они благополучно вывезены из Тикси в Москву.

Госсобрание (Ил Тумэн)

Госбюджет Якутии принят в окончательном чтении

Парламент Якутии принял в окончательном чтении проект закона о бюджете республики на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов. В нем учтены 166 поправок, которые поступили от правительства и народных депутатов.

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Егор Борисов ответил на вопросы журналистов

Большая пресс-конференция главы Якутии, посвященная итогам уходящего года, продолжалась два часа. В ходе разговора с представителями федеральных, республиканских и районных изданий особое внимание было уделено экономическим темам.

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Институту высшего должностного лица Якутии — 25 лет

В 2016 году Якутия отмечает знаковую историческую дату — 25-летие образования института высшего должностного лица республики. В течение этого времени у руля региона стояли три руководителя.

Эльгинское угольное месторождение будет развиваться при участии японских инвесторов

Меморандум о сотрудничестве между министерством энергетики РФ и министерством экономики, торговли и промышленности Японии в области развития Эльгинского угольного комплекса был подписан в ходе визита официальной делегации России в Страну Восходящего солнца.

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Второй отдел полиции Якутска празднует новоселье

Второй отдел столичной полиции, несколько десятилетий располагавшийся в жилом здании на улице Пирогова, отметил новоселье. Теперь у полицейских есть собственное административное здание с просторными кабинетами, режимными объектами, современной дежурной частью, а также комнатой отдыха и душем.

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В Якутии начнут выпускать гидрофобную замшу из оленьей кожи

Концерн «Сахабулт» с помощью ученых разработал собственную технологию производства водостойкой замши из оленьей кожи. Она будет выпускаться с учетом поставок за пределы республики и страны.

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Якутянка стала лауреатом литературного фестиваля в Лондоне

Главный редактор газеты «Кэскил», писательница Евдокия Иринцеева получила премию имени Марии Шевель за лучшую работу, посвященную детской тематике, на пятом литературном фестивале «Open Eurasian Literature Festival&Book Forum», который состоялся в столице Великобритании 25-28 ноября.

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Русское географическое общество займется изучением Новосибирских островов 

Попечительский совет отделения Русского географического общества в Якутии под руководством главы региона Егора Борисова определил основные проекты, которые необходимо реализовать в 2017 году. Среди них – экспедиция на Новосибирские острова и проведение географического фестиваля.

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Полицейские Якутска сменили форму на новогодние костюмы 

В преддверии новогодних праздников в Якутске стартовала благотворительная акция «Подари волшебство», организованная столичными полицейскими. В течение трех дней сотрудники ПДН и участковые уполномоченные будут вручать конфеты и игрушки детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

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