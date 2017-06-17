Топ-10 новостей: Якутяне на МедиаСаммите, оратор с нацистскими татуировками и обманутые дольщики

ЯСИА представляет подборку наиболее интересных и важных событий уходящей недели. Что из себя представлял визит якутской делегации на Дальневосточный МедиаСаммит-2017 во Владивостоке, кем оказался неизвестный оратор с нацистскими татуировками, выступивший на митинге сторонников Навального, и будет ли оказана помощь 263 обманутым якутским дольщикам — об этом и многом другом читайте в «топ-10 новостей».