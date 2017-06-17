Топ-10 новостей: Якутяне на МедиаСаммите, оратор с нацистскими татуировками и обманутые дольщики

ЯСИА представляет подборку наиболее интересных и важных событий уходящей недели. Что из себя представлял визит якутской делегации на Дальневосточный МедиаСаммит-2017 во Владивостоке, кем оказался неизвестный оратор с нацистскими татуировками, выступивший на митинге сторонников Навального, и будет ли оказана помощь 263 обманутым якутским дольщикам — об этом и многом другом читайте в «топ-10 новостей».
Из НВК в ЦИК: «Единая Россия» хочет видеть Ивана Андросова в составе Центризбиркома Якутии
Региональное отделение «Единой России» направило в президиум генерального совета партии представление на включение в состав Центральной избирательной комиссии Якутии руководителя НВК «Саха» Ивана Андросова. Об этом ЯСИА сообщил первый заместитель руководителя исполкома ЕР Василий Амбросьев.
Антон Сафронов: В Якутии недостаточно реализован потенциал развития местного производства
Властям Якутии необходимо принять меры по полной загрузке мощностей действующих предприятий региона через стимулирование спроса. Об этом в ходе совещания при главе республики по вопросам стимулирования развития местного производства товаров и услуг заявил министр инвестиционного развития и предпринимательства Антон Сафронов.
Тайны и легенды долины Эркээни: Журналисты побывали на родине Тыгына Дархана
У каждого региона есть своя легенда. Администрация Хангаласского района при поддержке заместителя главы по экономике и финансам Руслана Иевлева и руководителя отдела развития туризма Ольги Уларовой провела тур по долине Эркээни. Экскурсоводы поделились интересными историческими фактами и таинственными рассказами о местности.
Егор Борисов подписал указ о кадровой политике в сельском хозяйстве Якутии
Глава Якутии Егор Борисов подписал указ «О кадровой политике в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия)». Полный текст документа доступен на сайте руководителя региона.
Источник в МВД: Владимир Дубовский неоднократно привлекался за пропаганду нацистской символики
Молодой человек с неоднозначными татуировками на руках Владимир Дубовский, который 12 июня стал участником митинга сторонников оппозиционера Алексея Навального в Якутске, неоднократно привлекался по статье 20.3 КОАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). Об этом ЯСИА сообщил источник в органах внутренних дел региона.
Петр Говоров: Я мечтаю привезти в Якутск Linkin Park
В конце мая известный исполнитель Jah Khalib с успехом дал в Якутске концерт. Мы встретились с главным организатором мероприятия Петром Говоровым, который признался, что это его первый масштабный проект.
Дальневосточный МедиаСаммит-2017: Якутяне посетили крупнейшее событие медиа-отрасли региона
Дальневосточный МедиаСаммит-2017 был уникален тем, что объединил под своими знаменами как чиновников федерального уровня и губернаторов, так и представителей СМИ и блогерского сообщества. Участники делегации из Якутии во главе с руководителем региона Егором Борисовым активно посещали мастер-классы и дискуссии, а по итогам мероприятия поделились с ЯСИА своими выводами.
Якутянин Дмитрий Аксенов завоевал «бронзу» чемпионата России по вольной борьбе
Член сборной Якутии Дмитрий Аксенов занял третье место на чемпионате России по вольной борьбе, одолев в «бронзовом» финале дагестанца Рамазана Ферзалиева. Это вторая медаль сборной Якутии, днем ранее Виктор Рассадин принес команде серебряную награду.
В Якутии в реестр обманутых дольщиков включены более 260 человек
В России ужесточаются требования законодательства в отношении нерадивых застройщиков, а также разрабатываются новые механизмы защиты обманутых дольщиков. ЯСИА обратилось за комментарием в Минстрой республики.
Евгения Михайлова покинет пост ректора СВФУ в январе 2018 года
Ректор Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова Евгения Михайлова заявила, что с января 2018 года планирует оставить свой пост и стать президентом вуза.