Топ-10 новостей: Приезд «Сколково», победа Виктора Рассадина и цифровизация сел

Следком Якутии: Уголовное дело главы Нюрбинского района не имеет политической подоплеки

Уголовное дело главы Нюрбинского района Бориса Попова, обвиняемого в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, не имеет политической подоплеки. Об этом ЯСИА сообщили в Следственном управлении СКР по Якутии.

Напомним, главе района, отстраненному от должности решением суда, предъявлено обвинение в том, что в результате его незаконных действий причинены тяжкие последствия в виде значительного материального ущерба бюджетам района и республики.