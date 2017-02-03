Топ-10 новостей: Приезд «Сколково», победа Виктора Рассадина и цифровизация сел

ЯСИА представляет читателям подборку новостей за уходящую неделю. Эксперты фонда «Сколково» провели лекции и мастер-классы в Якутске, Виктор Рассадин стал бронзовым призером турнира Голден Гран-при «Иван Ярыгин-2017», в отдаленных селах Якутии появится цифровое телевидение, об этом и многом другом читайте в «Топ-10 новостей».
Якутия вошла в тройку медиарейтинга регионов РФ по реализации «майских указов» Путина в сфере ЖКХ
Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг регионов России по выполнению указов, подписанных президентом Владимиром Путиным в 2012 году. Якутия по итогам прошлого года занимает второе место среди субъектов по реализации «майских указов» в сфере ЖКХ. Заметным событием в этом направлении стала рабочая встреча президента Владимира Путина с главой Якутии Егором Борисовым. Ил Дархан проинформировал о социально-эконом
Госкомцен Якутии: До 1 июля тарифы на коммунальные услуги повышаться не будут
Индекс роста платы граждан за коммунальные услуги в 2017 году составит в среднем 6% с предельным отклонением в 2,5%. До 1 июля цены повышаться не будут, сообщила в комментарии ЯСИА заместитель председателя государственного комитета Якутии по ценовой политике Галина Служаева. Она отметила, что для разного набора коммунальных услуг — разные цены. Так, например, для людей, проживающих в неблагоустроенных квартирах, рост цен был меньше, а там, где полный набор, максимальное изменение платы составило 8,5%.
Следком Якутии: Уголовное дело главы Нюрбинского района не имеет политической подоплеки
Уголовное дело главы Нюрбинского района Бориса Попова, обвиняемого в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, не имеет политической подоплеки. Об этом ЯСИА сообщили в Следственном управлении СКР по Якутии.
Напомним, главе района, отстраненному от должности решением суда, предъявлено обвинение в том, что в результате его незаконных действий причинены тяжкие последствия в виде значительного материального ущерба бюджетам района и республики.
Виктор Рассадин — бронзовый призер турнира Голден Гран-при «Иван Ярыгин-2017»
Виктор Рассадин стал бронзовым призером традиционного международного турнира по вольной борьбе Голден Гран-при «Иван Ярыгин-2017». В целом, турнир не принес весомых дивидендов спортсменам Якутии. Ни один из якутских борцов не добрался до финала в весовой категории 61 кг.
Глава Якутии поручил провести проверку по факту командировки госслужащих в Красноярск
Егор Борисов поручил провести тщательную проверку по факту недавней командировки депутатов Ил Тумэна и руководителей некоторых исполнительных органов власти Якутии в Красноярск. «Непонятно, так ли нужна была эта командировка, цели неясные, делегация многочисленная, расходуются бюджетные средства», — подчеркнул Егор Борисов.
Ситуацию прокомментировал руководитель департамента кадровой политики администрации главы и правительства Якутии Андрей Мартынов, который заявил, что никакой массовой командировки не было.
В Якутске эксперты Фонда «Сколково» учат разрабатывать стартапы
В Якутске 30 января стартовал Всероссийский стартап-тур «Открытые инновации» («Open Innovations Startup Tour 2017»). Всего на региональном этапе было представлено 42 проекта. В первый день форума эксперты Фонда «Сколково» провели встречи и мастер-классы, на которых рассказали, с чего начинается работа над стартап-проектами. По итогам стартап-тура определены девять проектов-победителей, разработчики которых представят Якутию на конкурсе Startup Village в Москве.
«Главный вопрос»: Не упустите шанс обратиться к Егору Борисову
«Сахамедиа» начинает прием обращений для февральского выпуска мультимедийного проекта «Главный вопрос», благодаря которому якутяне смогут обсудить с руководителем республики Егором Борисовым самые важные темы. Жители республики могут обратиться к Ил Дархану с самыми острыми и значимыми проблемами социально-экономического, общественно-политического развития региона. Прием обращений для февральского выпуска завершится в понедельник, 6 февраля, в 12.00. Задать вопрос можно здесь. Не упустите возможность обратиться к Егору Борисову!
В Якутске с 1 февраля повысятся цены на бензин
Компания «Саханефтегазсбыт» с 1 февраля подняла цены на бензин и дизельное топливо в Якутске и центральных районах республики. Удорожание составит примерно 2%. Теперь литр дизтоплива на АЗС будет стоить 51,2 рублей вместо установленных ранее 50,2. Бензин марки Аи-95 обойдётся автомобилистам в 50,8 рублей за литр. До этого «Саханефтегазсбыт» повышал стоимость нефтепродуктов в октябре 2016 года.
Неравенству — нет: В отдаленных селах Якутии появится цифровое телевидение
Строительство сети пакета цифровых программ уже завершено в 87 населенных пунктах, в планах на 2017 год – еще 124. Таким образом, жители даже самых отдаленных селах Жиганского и Мирнинского районов смогут смотреть телепрограммы в очень хорошем качестве. С приходом цифрового телевидения будет доступно 10, а затем и 20 каналов с четкой картинкой. Соглашение с РТРС о реализации бытового оборудования, необходимого для подключения цифрового телевидения, было подписано с якутским филиалом Почты России 30 января.
Фильм «24 снега» показали в московском Доме кино
Картину о якутском коневоде оценил российский зритель: в Большом зале московского Дома кино прошёл спецпоказ документального фильма Михаила Барынина «24 снега». Специальный показ посетило большое количество поклонников кино. По словам зрителей, в зале был аншлаг. В рамках Москвы, да и всей России, такой показ — событие. Фильм уже является призёром шести российских и международных кинофестивалей.