Топ-10 новостей: Новый туристический маршрут, угрозы зоозащитников и Колымана с детенышем

ЯСИА представляет читателям подборку новостей за уходящую неделю. Продолжит ли новый замминистра культуры Марина Силина заниматься оперной деятельностью, что будет с бродячими собаками и как Колымана ухаживает за детенышем, об этом и многом другом читайте в «Топ-10 новостей».
Вера Кузакова: Более 30 тысяч якутян переедут из аварийного жилья
55% аварийных домов в республике ликвидированы, об этом заявила министр архитектуры и строительного комплекса Вера Кузакова. По словам руководителя ведомства, сегодня в благоустроенное жилье заселились около 20 тысяч якутян. Лидерами по вводу нового жилья являются городской округ Жатай и Таттинский улус, а вот Нюрбинский и Верхневилюйский заметно отстают.
Жизненно важное такси: В Якутии организована круглосуточная перевозка пациентов на гемодиализ
Сегодня в Якутии насчитывается более 360 человек, страдающих хронической почечной недостаточностью, а услугами круглосуточной диспетчерской службы пользуются около 200 человек. На территории Якутска и Жатая работают 20 единиц автотранспорта, в Мирнинском и Нерюнгринском районах — по четыре единицы, две из которых — специализированный транспорт для перевозки маломобильных пациентов.
Лай поднялся до Москвы: Зоозащитники пригрозили мэру Якутска увольнением
О своем намерении помешать «кровавому месиву» в Якутске заявила корреспондент журнала «Русский репортер» Марина Ахмедова. Журналист пригрозила главе города большим скандалом и увольнением.
Напомним, споры вокруг пункта передержки не прекращаются с 2016 года. Защитники животных не согласны с решением усыплять кошек и собак после 10 дней передержки. К слову, после серий публикаций о проблеме и обсуждений в социальных сетях в мэрии Якутска все же решено с весны начать применять так называемую систему ОСВВ: отлов, стерилизация, вакцинация, возврат. Пока в виде эксперимента.
Марина Силина: Планирую совмещать оперную деятельность с работой в министерстве
Новый замминистра культуры Якутии Марина Силина в интервью ЯСИА заявила, что не оставит оперную деятельность. Она отметила, что глава республики попросил ее не бросать творчество.
В Якутии за год построили свыше 700 километров волоконно-оптических линий связи
В 2016 году в республике проложили свыше 700 километров волоконно-оптических линий связи с охватом трех десятков населенных пунктов. В Минсвязи Якутии отмечают, что работа будет продолжена. Отметим, в 2016 году к оптоволоконным линиям связи подключен 31 населенный пункт, построен 721 км ВОЛС. Современные линии связи охватили город Мирный, поселок Хандыга, села Ытык-Кюель и Борогонцы.
Егор Борисов значительно улучшил позиции в медиарейтинге губернаторов по итогам года
Глава Якутии Егор Борисов улучшил позиции в медиарейтинге руководителей субъектов России сразу на девять пунктов. По итогам 2016 года Ил Дархан занимает 13 место. Среди губернаторов регионов Дальнего Востока он оказался на втором месте.
В Якутии запустят кольцевой туристический маршрут
Предприниматели сферы туризма разработали проект, который свяжет единым кольцом 10 центральных и заречных улусов, а также город Якутск. Кольцевой туристический маршрут объединит несколько объектов – Ленские столбы, реки Амга и Алдан, несколько центральных районов, знаменитый Полюс холода в Оймяконе и родину героя Манчаары в Сото. Выехав из Якутска, путешественники в сопровождении экскурсоводов проедут по предлагаемому пути и вернутся обратно.
Министр образования РФ поддержала инициативу о проведении в Якутии Азиатской физической олимпиады
Министр образования РФ поддержала инициативу о проведении в Якутии с 1 по 9 мая Азиатской физической олимпиады. Ежегодное интеллектуальное соревнование школьников стран АТР собирает сильнейших на Международной олимпиаде по физике, мероприятие пройдет в России впервые. Проведение олимпиады укрепит международные и межрегиональные связи будущей интеллектуальной элиты, научных сообществ, послужит укреплению научно-образовательного авторитета страны в мире.
В школах Якутска продлен карантин
Карантин для учащихся 1-11 классов образовательных учреждений столицы республики продлили до 30 января включительно. Ограничение распространяется на учреждения дополнительного образования и проведение внешкольных мероприятий. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ остается напряженной.
По словам экспертов, простая аскорбинка — лучшее средство для профилактики простуды. Из народных средств помогают чеснок и лук, лучший способ профилактики — осенняя вакцинация.
Первое видео Колыманы с детенышем
Зоопарк «Орто Дойду» опубликовал видео с камер наблюдения, на котором белая медведица Колымана возится с детенышем. Ранее в комментарии ЯСИА о появлении потомства у Колыманы и Ломоносова сообщил директор республиканского зоопарка «Орто Дойду» Лука Сафонов.