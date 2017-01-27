Топ-10 новостей: Новый туристический маршрут, угрозы зоозащитников и Колымана с детенышем

В школах Якутска продлен карантин

Карантин для учащихся 1-11 классов образовательных учреждений столицы республики продлили до 30 января включительно. Ограничение распространяется на учреждения дополнительного образования и проведение внешкольных мероприятий. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ остается напряженной.

По словам экспертов, простая аскорбинка — лучшее средство для профилактики простуды. Из народных средств помогают чеснок и лук, лучший способ профилактики — осенняя вакцинация.