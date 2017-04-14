Топ-10 новостей: Атака палестинских хакеров, судьба белого медвежонка и «митингующий» уик-энд

Экологический митинг и «пропажа» Афанасия Максимова

Рост цен на дрова, приватизация акций «АЛРОСА-Нюрба», вопросы охраны окружающей среды, противостояние терроризму и другие разнообразные темы были озвучены с трибуны в ходе «экологического» митинга, организованного в Якутске в минувшее воскресенье. Акция оказалась примечательна тем, что один из активных «зазывателей» Афанасий Максимов на площадь так и не явился. Он нашелся только через три дня, однако внятно объяснить, почему его не было на митинге, не смог.