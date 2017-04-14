Топ-10 новостей: Атака палестинских хакеров, судьба белого медвежонка и «митингующий» уик-энд

ЯСИА представляет подборку событий, которые стали самыми обсуждаемыми на уходящей неделе. Как прошла деловая игр «МИНИСТР», почему медвежонка из зоопарка разлучат с матерью, кто атаковал якутские новостные сайты? Об этом и многом другом читайте в «Топ-10 новостей».
В Якутии подвели итоги ежегодной деловой игры «МИНИСТР»
Глава Якутии Егор Борисов традиционно оценил проекты участников республиканской деловой игры «МИНИСТР». Отметим, что в этом году победу одержала команда «Зеленых» под руководством начальника ремонтно-эксплуатационной службы АО «Сахатранснефтегаз» Андрея Николаева.
Станислав Цюхцинский избран главой Абыйского улуса
В единый день голосования состоялись выборы главы Абыйского улуса. Победу одержал кандидат от партии «Единая Россия» Станислав Цюхцинский, до этого исполнявший обязанности руководителя района.
Более трех тысяч человек стали участниками акции «Якутия против терроризма»
Большое количество якутян приняло участие в акции солидарности «Якутия против терроризма», которая прошла 8 апреля в столице региона. Студенты и общественники, молодые и пожилые, люди разных национальностей решили поддержать петербуржцев, пострадавших в результате теракта 3 апреля.
Экологический митинг и «пропажа» Афанасия Максимова
Рост цен на дрова, приватизация акций «АЛРОСА-Нюрба», вопросы охраны окружающей среды, противостояние терроризму и другие разнообразные темы были озвучены с трибуны в ходе «экологического» митинга, организованного в Якутске в минувшее воскресенье. Акция оказалась примечательна тем, что один из активных «зазывателей» Афанасий Максимов на площадь так и не явился. Он нашелся только через три дня, однако внятно объяснить, почему его не было на митинге, не смог.
«Единая Россия» определилась с кандидатами, которых поддержит на выборах глав районов в сентябре
В Якутии завершилось предварительное голосование партии «Единая Россия» по определению кандидатур для последующего выдвижения на выборы в органы местного самоуправления, планируемые в сентябре.
Определен пол детеныша белых медведей Колыманы и Ломоносова
В республиканском зоопарке «Орто Дойду» определен пол белого медвежонка Колыманы и Ломоносова. Специалисты сообщили, что это девочка. Согласно договоренности, медвежонок будет находиться с матерью до полугода, после чего его отправят в Санкт-Петербургский зоопарк.
Палестинские хакеры взломали сайты нескольких якутских интернет-изданий
На неделе хакерской атаке подверглись два якутских новостных сайта: Yakutia.info и SakhaToday.ru. Судя по баннерам, оставленным на страницах порталов, взломщики принадлежат к палестинской группе AnonymousFox.
Егор Борисов встретился с главными редакторами ведущих республиканских СМИ
В ходе разговора были обсуждены наиболее актуальные темы последних недель: встреча с новым президентом «АЛРОСА», обыски в московском офисе алмазной компании, «экологический» митинг, антикоррупционная деятельность в Якутии.
Вскрытие реки Лены произойдет раньше обычного
По информации Ленского бассейнового водного управления Росводресурсов, ледоход на реке Лене начнется на неделю раньше обычного срока — уже в конце апреля. Ниже Олекминска вскрытие ожидается 8-11 мая. В течение второй и третьей пятидневки мая лед тронется на реках Алдан, Амга и Вилюй.
Началось судебное разбирательство по строительству высотки в центре Якутска
Мэрия Якутска, застройщик Гамлет Петросян, ООО «Камелек» и общественники начали судиться по вопросу строительства многоэтажного жилого дома возле магазина №4.