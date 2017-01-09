Татьяна Бравина назначена заместителем министра инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я)

Кадровым решением главы Якутии Егора Борисова заместителем министра инвестиционного развития и предпринимательства республики назначена Татьяна Бравина.
Напомним, сегодня Егор Борисов на расширенном планерном совещании с участием членов кабмина и руководства администрации главы и правительства республики объявил о назначении Антона Сафронова министром инвестиционного развития и предпринимательства Якутии.
Татьяна Бравина родилась 3 сентября 1978 года в п.Хандыга Томпонского района. В 2000 году окончила Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов.
Кандидат экономических наук.
2000 год — бухгалтер-кассир ООО «Брико Интернейшнл» (Санкт-Петербург);
2001-2002 годы — экономист «Единая Сбытовая Организация АЛРОСА» (Москва);
2002-2005 годы — экономист Якутского отделения Сбербанка России;
2005-2007 годы — управляющая дополнительным офисом Якутского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в г.Вилюйске;
2007-2008 годы — заместитель начальника отдела кредитования и инвестиций Якутского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк»;
2008 год — главный экономист отдела кредитования предприятий Управления проектного финансирования и инвестиционного кредитования ОАО «Россельхозбанк» (Москва);
2008-2013 годы — заместитель директора Якутского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк»;
2013-2016 годы — заместитель директора ГАУ «Технопарк «Якутия»;
2016-2017 годы — руководитель департамента инвестиционной политики и государственно-частного партнерства министерства экономики РС(Я).