Судья Книги рекордов Гиннесса: Я стал свидетелем фантастического события

Мировой рекорд по количеству людей в национальной якутской одежде, который установили жители республики на Ысыахе Туймаады в местности Ус Хатын, был установлен на высоком организационном уровне, заявил на пресс-конференции судья Книги рекордов Гиннеса Правин Пател.

«Я судил беспристрастно и бескомпромиссно, как того требуют международные правила, но было фантастически здорово наблюдать за таким количеством людей в традиционной национальной одежде», — подчеркнул Правин Пател.

Как отметила инициатор мероприятия, заместитель председателя Общественной палаты Якутска Мария Христофорова, рекорд захотели установить сами люди, исходя из желания обогатиться духовно.

«Я рад тому, что участники сплотились вокруг этого события. Особенно отрадно то, что приехали не только представители народа саха, но и других национальностей. Я еще раз убедился, что те рекорды Гиннесса, которые мы здесь устанавливаем, идут на благо общества», — сказал глава Якутска Айсен Николаев.

Он выразил сожаление, что почти 1000 человек не успели вовремя подойти и остались за ограждением.