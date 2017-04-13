Судьба медвежонка: Детеныша Колыманы и Ломоносова отправят в Санкт-Петербург

Ранее якутские дети обратились к властям республики с просьбой не отдавать белого медвежонка из «Орто Дойду» в Санкт-Петербургский зоопарк. Однако в ходе брифинга 12 апреля министр охраны природы региона Сахамин Афанасьев отметил, что сделать это придется в связи с условиями договора.

Напомним, речь идет о пока что безымянном детеныше Колыманы и Ломоносова. Родившаяся зимой девочка успела полюбиться якутянам. В итоге в адрес главы республики стали поступать просьбы не отдавать медвежонка в другой зоопарк.

«Изначально была договоренность с Петербургским зоопарком, что они отдадут нам Ломоносова, а в ответ мы будем делиться потомством. До шестимесячного возраста девочка будет с мамой, а затем её придется отдать», — подчеркнул Сахамин Афанасьев.

«Ясно, что Колымана и Ломоносов нашли друг друга, и, наверное, приплод мы будем получать ежегодно. Оставим ли мы себе кого-нибудь из малышей? Зоопарки являются членом единой Ассоциации, и среди них предполагается обмен детенышами. Тут нужно еще понимать, что содержание крупного хищника обходится недешево», — добавил министр.

Он заявил, что за детенышем якутяне смогут наблюдать виртуально – зоопарк северной столицы предлагает такую услугу для любителей животных.

Белая медведица Колымана вывела детеныша в свет

Инфографика. Семейка белых