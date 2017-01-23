Степан Саргыдаев: За пять лет работы у «Единой России» есть значительные результаты

В Москве завершился XVI съезд «Единой России», на котором были подведены итоги работы за последние пять лет и определены цели на предстоящий период. Об результатах мероприятия рассказали члены якутской делегации.

Отметим, 22 января на съезде с докладом выступил лидер партии, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Состоялись выборы членов Генерального и Высшего советов «Единой России». Глава Чурапчинского наслега, секретарь местного отделения ЕР Степан Саргыдаев переизбран в состав Генсовета.

«За пять лет работы у «Единой России» есть значительные результаты. Я бы отметил то, что на выборах в Госдуму в сентябре прошлого года партия получила конституционное большинство в парламенте — 343 депутатских мандата. Это очень большая победа, и важно, что граждане поддерживают нас», — отметил Саргыдаев.

По словам руководителя Якутского регионального отделения «Молодой гвардии», депутата Госсобрания РС(Я) Александра Сусоева, Дмитрий Медведев в своем выступлении заявил, что продолжится активная работа с гражданами, будут обеспечены меры для социально-экономического роста: «Партия готова работать со всеми, кто к нам обращается. Помимо реализации партийных проектов, доказавших свою эффективность, будет усилен контроль за исполнением предвыборной программы. Это нужная вещь, потому что все обещания должны быть выполнены».

Секретарь Якутского регионального отделения «Единой России» Александр Ноговицын сообщил, что в состав делегации от республики вошли 17 человек. «В первый день мы приняли участие в работе семи дискуссионных площадок. Затем заслушали отчет о пятилетней работе партии. Надо сказать, что результаты есть. Как бы ни ругали «Единую Россию», на федеральном уровне конституционное большинство в парламенте принадлежит ей. То же самое хотел бы сказать о наших субъектах. В Якутии мы имеем большинство мест в Госсобрании. Неплохо провели выборы в Госдуму и на муниципальном уровне. Надеемся, что избиратели подержат «Единую Россию» и в этом году», — подчеркнул он.

По информации Ноговицына, те задачи и направления, которые определил Медведев, будут обсуждены на региональном политсовете, который планируется провести до конца января.