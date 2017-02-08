Станислав Цюхцинский: Я намерен участвовать в выборах главы Абыйского улуса

Станислав Цюхцинский, который решением улусного совета депутатов был назначен временно исполняющим обязанности главы Абыйского района, рассказал ЯСИА о том, что намерен участвовать в предстоящих выборах руководителя муниципалитета в апреле этого года.

Напомним, что избранный глава Абыйского улуса Михаил Никулин заявил о решении уйти в отставку на встрече с коллективом администрации 7 февраля. В ходе встречи он объявил, что временно исполняющим обязанности руководителя муниципалитета станет его первый заместитель Станислав Цюхцинский.

«Я действительно буду временно исполнять обязанности главы улуса до выборов, которые пройдут 9 апреля. В числе приоритетных задач — успешное прохождение зимовки скота, подготовка к сезонным работам», — отметил Цюхцинский в комментарии ЯСИА.

Он также поделился своими планами по участию в предстоящих выборах главы: «Сегодня улусный совет назначил дату голосования. Депутаты решили, что лучше его провести в ближайшее время, ведь если ждать до сентября, то возникнут проблемы с дорогами – не до каждого нашего населенного пункта можно добраться в период распутицы».