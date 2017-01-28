«Справороссы» провели пикеты в поддержку находящегося под следствием главы Нюрбинского района

Члены якутского отделения партии «Справедливая Россия» приняли участие в пикете в поддержку арестованного главы Нюрбинского района, своего однопартийца Бориса Попова, подозреваемого в коррупционных деяниях. Немногочисленные мероприятия прошли в Якутске и Нюрбе.

Около ста человек, большинство их которых составили представители партии «Справедливой России» и сочувствующие им граждане, пришли на пикет в Якутске на пл. Ленина. Организаторы мероприятия сообщили, что своей акцией они выражают несогласие с действиями правоохранительных органов, предъявивших главе обвинения в превышении полномочий. Многие пришедшие на пикет держали транспаранты с призывом отпустить Бориса Попова из-под ареста, уверенные, что он не будет скрываться от следствия, не будет давить на свидетелей или скрывать улики.

Между тем, в самой Нюрбе, и.о. главы улуса Иннокентий Васильев, выступающий одним из ключевых свидетелей по данному делу, накануне написал в Следственный комитет письмо, в котором обратился с просьбой не выпускать Попова из СИЗО, как раз, из опасений что последний может оказать давление на свидетелей или уничтожить улики.

Участники пикета в Якутске также категорически опровергают распространявшиеся накануне в мессенджере Whatsapp сведения о том, что на пикет в поддержку Б. Попова якобы приглашали за оплату.

Тем временем в Нюрбе состоялся аналогичный пикет, но не в центре города, а на берегу реки. Решение о месте проведения объясняется тем, что администрация не выдала разрешения на проведение митинга внутри города.

Напомним, Бориса Попова задержали 27 декабря. По данным следствия, он незаконно подписал распоряжение, на основании которого подрядчику осуществлена предоплата на сумму 38 миллионов рублей за якобы выполненные работы по строительству школы на 176 учащихся в селе Кюндядя Нюрбинского района. 28 декабря Попов был арестован по решению Нюрбинского суда, а затем этапирован в Якутск.