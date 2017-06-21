Справедливый исход: Почему видные эсеры покидают ряды некогда родной партии?

С начала года сразу два видных члена «Справедливой России» заявили о выходе из состава партии. Ряды эсеров покинули депутат Ил Тумэна Михаил Габышев и глава Вилюйского района Сергей Винокуров. Оба написали соответствующие заявления. С чем связано такое решение? В региональном отделении отвечать на этот вопрос отказались, как и в целом комментировать ситуацию с выходом из числа справороссов целого ряда влиятельных политиков.

Правдоподобно здесь звучит следующая версия: на фоне низких результатов на муниципальных выборах и ослабления политического влияния справороссов партия вошла в жесткий кризис. Выйти из него эсерам помогут новая идеология, отвечающая интересам якутян, или смена лидера, который будет способен повести за собой людей, а не пиариться в коридорах Госдумы.

Готовы ли эсеры к таким изменениям? Скорее всего, бывшие члены партии уже знают ответ на этот вопрос. Вероятно, именно поэтому они и поспешили дистанцироваться от некогда родной «Справедливой».

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