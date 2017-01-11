Спецпроект «Сахамедиа» о якутских женщинах стартует 12 января

«Сахамедиа» представляет новый проект «YaWoman». Это истории самых обычных и в то же время единственных и неповторимых якутских женщин. Это не проект о жизни, это жизнь, как она есть. Наши первые героини – Олеся и Мария.

Поправившаяся после вторых родов Олеся устала прятаться от зеркала и всерьез взялась за свое тело. Мать троих детей Мария решила больше ни от кого не зависеть и начала свой бизнес. Ежедневно они выходят из зоны комфорта и бросают вызов себе: сумею ли?

В течение 6 месяцев каждую неделю мы будем публиковать дневники наших героинь, комментарии экспертов, мнения мужчин, посещать мастер-классы специалистов.

Вместе Олесей и Марией будем идти к намеченной цели и, может быть, заодно проверим «на слабо» и себя.

Проект стартует в четверг, 12 января, на портале ЯСИА и в газете «Якутия».