Советы в сезон ОРВИ: Водка с перцем, антибиотики или ягодный морс — что принимать?

Острые респираторные вирусные инфекции – это заболевания, поражающие слизистую оболочку верхних дыхательных путей. В народе их называют «простудой». Как бороться с ОРВИ, чем она отличается от гриппа и чего нельзя делать в случае болезни, читайте в материале ЯСИА.

Любой вирус — это паразит, который должен попасть в питательную среду, чтобы запустить все свои процессы. Например, вирус гриппа, проникая в клетку человека, «распаковывает» свою оболочку и начинает пользоваться функциями хозяйского организма, всей клеточной средой. Заставляя клетку работать на себя, в итоге вирус постепенно ее уничтожает. Ослабленный иммунитет становится лакомым кусочком для бактериальных инфекций. Таким образом, сам вирус гриппа не вызывает бронхит или тонзиллит, а только создает для них условия класса «люкс», встречая с хлебом и солью на красной дорожке.

Как отличить грипп от простуды

Грипп от простуды отличить легко: вы почувствуете, как заболевание свалит вас с ног сразу, резко и внезапно. Температура «вскипит» до 39 градусов, заболит голова, все тело будет ломить, будто вас переехал поезд, появится сухой кашель, причем такой силы, что вы практически начнете задыхаться, но при этом насморк и боль в горле бывают редко. Общая слабость и усталость продлятся несколько дней.

В отличие от гриппа, простуда, вызванная аденовирусом, развивается постепенно: сначала начинает першить в горле, появляется насморк, одолевает «чих», заложенность носа, через пару дней возникает кашель. При этом температура поднимется до незначительных 37,5 градусов.

По сравнению с ОРВИ вирус гриппа гораздо опаснее: он способен мутировать, вызывать серьёзные сопутствующие заболевания, а также передаваться от животного к человеку и обратно. Большинство известных нам пандемий, например, недавние эпидемии птичьего и свиного гриппа, начинались как раз с того, что вирус переходил межвидовой барьер.

Сейчас в России царствует эпидемия «гонконгского» гриппа A(H3N2), который дает осложнения на легкие и сердце. У заболевших резко поднимается температура, появляются боли в мышцах, сильный кашель, диарея. Развитие одышки и болей в груди – повод для срочного обращения к врачу. На сегодняшний день уже есть жертва — в Ярославской области от осложнений умер мужчина. Поэтому здесь вопросов быть не может — почувствовали симптомы гриппа, вызывайте врача на дом!

Что не стоит принимать при простуде

Нередко в поисковых системах интернета среди народных методов лечения ОРВИ указывается водка с перцем . Данная гремучая смесь — это мощнейший удар по слизистой желудка. В результате такого «лечения» есть риск получить не только простуду, но и дополнительную нагрузку на и без того ослабленный организм.

Нередко в поисковых системах интернета среди народных методов лечения ОРВИ указывается . Данная гремучая смесь — это мощнейший удар по слизистой желудка. В результате такого «лечения» есть риск получить не только простуду, но и дополнительную нагрузку на и без того ослабленный организм. Первые 5 дней болезни — это проявление вируса. Здесь антибиотикам нужно сказать «нет». Но при начальных симптомах ОРВИ люди бросаются во все тяжкие, глотая горсти антибиотиков в надежде избавиться от простуды раз и навсегда. На самом деле, антибиотики убивают только бактерии и неэффективны в отношении вирусных инфекций. Врач назначает их при гриппе только в том случае, если во время болезни возникли осложнения (воспаление легких, среднего уха или придаточных пазух носа).

в надежде избавиться от простуды раз и навсегда. На самом деле, антибиотики убивают только бактерии и неэффективны в отношении вирусных инфекций. Врач назначает их при гриппе только в том случае, если во время болезни возникли осложнения (воспаление легких, среднего уха или придаточных пазух носа). Лечить детей умеренными дозами лекарств для взрослых . Так делают многие родители. Но врачи не устают предупреждать: ребёнка нельзя воспринимать как уменьшенную копию взрослого человека. Ведь у него многие системы ещё находятся на стадии становления, поэтому высок риск развития осложнений.



. Так делают многие родители. Но врачи не устают предупреждать: ребёнка нельзя воспринимать как уменьшенную копию взрослого человека. Ведь у него многие системы ещё находятся на стадии становления, поэтому высок риск развития осложнений. Сбивать температуру . Если температура настойчиво ползет вверх — это признак того, что организм начал борьбу с болезнью. Спешить сбивать высокую температуру и мешать организму «уничтожать» вирус не стоит. Тем более, что жаропонижающие в таком случае или не особо эффективны, или снижают температуру слишком быстро, что опасно для организма резким понижением артериального давления. Гораздо лучше снизить жар обтиранием водой, кусочками льда или прохладным душем.

Шерстяные носки, любимый сериал и ягодный морс

При ОРВИ первые два дня следует просто проваляться в постели за просмотром любимых сериалов и поеданием витаминов: фрукты, овощи, теплый чай с лимоном (не горячий). Стоит знать, что во время простуды очень полезно выпивать не менее двух литров жидкости в сутки. Это помогает организму справиться с обезвоживанием, возникающим из-за сильного потоотделения при высокой температуре, а также способствует разжижению мокроты и ее отхождению при кашле, восполняет утраченные витамины. Для этого отлично подходит ягодный морс.

При ОРВИ первые два дня следует просто проваляться в постели за просмотром любимых сериалов и поеданием витаминов: фрукты, овощи, теплый чай с лимоном (не горячий). Стоит знать, что во время простуды очень полезно выпивать не менее двух литров жидкости в сутки. Это помогает организму справиться с обезвоживанием, возникающим из-за сильного потоотделения при высокой температуре, а также способствует разжижению мокроты и ее отхождению при кашле, восполняет утраченные витамины. Для этого отлично подходит ягодный морс. Самое главное — не стоит напрягаться, пытаться встать на ноги и бежать на работу, жертвуя своим здоровьем и глотая лекарства на ходу. В 80% случаев при первых симптомах простуды лучшим спасением являются отдых и полноценный сон. В первые сутки болезни ваши друзья — теплая пижама, шерстяные носки и пушистый плед.

Мнение эксперта

«Чтобы защитить себя от простуды, рекомендую каждый день употреблять обыкновенную аскорбиновую кислоту, принимать витамины, иммуностимуляторы и одеваться по погоде. Из народных средств очень хорошо помогают чеснок и лук, которые можно добавлять в салаты, есть в сыром виде, смазывать ими носовые пазухи. Родителям, чьи дети только пошли в детский сад, советую во время карантина воздержаться от посещения дошкольного учреждения. Дело в том, что в детском саду совсем другой микроклимат, и риск заражения повышается. Лучший способ профилактики — осенняя вакцинация. Люди, которые часто простужаются, а также работают в сфере образования, здравоохранения и услуг, должны обязательно вакцинироваться. От гриппа это не спасет, но вы избежите осложнений«.

Почему нельзя переносить простуду на ногах

Почему же не рекомендуется во время простуды посещать культурно-массовые мероприятия и ходить на работу? Во-первых, вы рискуете заразить других людей, да и осложнения не заставят себя долго ждать. В первую очередь ОРВИ подрывает сердечно-сосудистую систему, сокращая на несколько лет продолжительность жизни, не зря в сезон гриппа и ОРВИ резко возрастает число смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, многие вирусы разрушают эпителий бронхо-легочной системы, который должен очищать ее от бактерий, и вы рискуете заполучить еще и бактериальную инфекцию (отит, синусит, гайморит, пневмонию, менингит), которая нередко приводит к летальному исходу.