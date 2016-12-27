Сотни школьников собрались на новогоднюю елку главы Якутии

Новогодняя елка главы Якутии 27 декабря собрала около 700 школьников — отличников, активистов, победителей, призеров всероссийских и республиканских конкурсов, фестивалей, соревнований и олимпиад — из разных районов республики. Ребят от имени руководства региона поздравил заместитель председателя правительства Алексей Дьячковский.

Главное событие уходящего года для школьников началось на арене государственного цирка со сказочного представления «Дед Мороз и Баба Яга». Костюмы героев, интересные представления и номера вызвали бурю эмоций у ребят.

Школьники стали свидетелями яркого, веселого и доброго шоу о борьбе добра со злом, уговорили Бабу Ягу вернуть новогодние подарки и встретить вместе Дедом Морозом наступающий 2017 год.

Любовь к спорту продемонстрировали символы игр «Дети Азии-2016», которые вышли на арену вместе с множеством детей в национальных костюмах, олицетворяющих дружбу и мир между странами.

Дипломы лауреатов премии президента России были вручены 11 школьникам из разных учебных заведений республики, которые достойно выступили на всероссийских и международных олимпиадах и соревнованиях.

«На традиционной елке главы мы награждаем ребят, добившихся успехов. В Якутии много внимания уделяется работе с талантливой и одаренной молодежью. В следующем году в республике пройдет престижная азиатская физическая олимпиада, а в 2018-м — первые Международные интеллектуальные игры«, — отметил Алексей Дьячковский.

Нынешний год был продуктивным для многих школьников. Ученику 11 класса Вилюйской гимназии Никите Иванову он запомнился участием в конференции Малой академии наук, где юноша представил уникальный проект — станок «Куорчэх» по изготовлению мутовки:

— Простое название для очень необходимой и полезной вещи. Конечно, вы скажете, что есть миксеры, зачем все усложнять. Но мне все детство мама и бабушка делали куорчэх именно якутской мутовкой — это традиция и культура народа, и я хочу, чтобы она продолжалась. Сейчас ее не используют, потому что изготовление мутовки требует большого труда и времени. А мой станок может сделать ее за 10 минут.

Я бы пожелал всем школьникам, которые могут попасть на елку главы в будущем, не лениться. Трудитесь, ребята, ничего невозможного нет. Каждый может проявить свой талант, но не каждый способен победить свою лень. Желаю друзьям, родным и школьникам республики, чтобы следующий год был таким же успешным и принес только счастье.

Артемий Козлов, ученик 11 класса СОШ поселка Мохсоголлох, Хангаласский улус:

— Год был очень продуктивным. Съездил в Мускат, столицу государства Оман, на IV Всеазиатскую выставку научно-исследовательских работ учащихся Expo-Science Asia. Привез оттуда золотую медаль за проект «Мониторинг околоземного пространства с помощью радиоволн». Когда вернулся домой, директор школы сообщила, что я приглашен на елку главы, чему очень обрадовался. Буду и дальше участвовать в олимпиадах, потому что хочу стать инженером-конструктором в сфере авиастроения.

Галина Владимирова, ученица 11 класса Якутского городского лицея:

— Этот год запомнился мне многими вещами. Участвовала в московской конференции «Шаг в будущее», там на международной выставке заняла 1 место, тем самым попав в сборную Российской Федерации. Осенью вместе с командой выступила на европейской конференции в Брюсселе.

Я еще не решила, чем буду заниматься дальше. Многие направления мне интересны — наука, искусство. Хотя на выставке участвовала с проектом по математике, люблю писать рассказы. Елка главы мне очень понравилась, номера были впечатляющими, я в восторге.

Фоторепортаж Марии Васильевой