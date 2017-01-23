Лай поднялся до Москвы: Зоозащитники пригрозили мэру Якутска увольнением

о наболевшем
Собачий вопрос
На проблеме бродячих животных в Якутске давно никто не акцентировал внимания. Но тема вновь всколыхнула общественность, когда зоозащитники Москвы
пригрозили мэру Якутска увольнением.
пригрозили мэру Якутска увольнением.
Лай поднялся до Москвы
"Я ведь умею основательно портить жизнь мэрам и прочим недобросовестным чиновникам. Айсен Николаев, пусть кто-нибудь донесет до вас - не в ваших интересах, чтобы я приехала. Я не хочу мерзнуть в Якутске. Если мне придется это сделать, я рассвирепею.
Пишут, что с 10-го января в Якутске начнется кровавое месиво. А вы его не начинайте. Иначе я применю к вам свой талант, опишу месиво в красках, а вы потеряете свое место".
Пишут, что с 10-го января в Якутске начнется кровавое месиво. А вы его не начинайте. Иначе я применю к вам свой талант, опишу месиво в красках, а вы потеряете свое место".
Если лет пять назад общество было готово выходить на пикеты из-за участившихся случаев нападения на людей собак, то теперь активисты требуют защитить животных от людей. Можно сказать, что акценты сместились.
Есть мнение, что все это имеет и политическую подоплеку, мол, скоро выборы главы Якутска. Ныне действующему мэру Айсену Николаеву корреспондент журнала «Русский репортер» из Москвы Марина Ахмедова пригрозила увольнением, если ситуация с бродячими собаками останется на прежнем уровне.
Она пообещала "применить свой талант", вследствие чего мэр "потеряет место", если не даст указание прекратить умерщвлять безнадзорных животных. Другими словами, зоозащитники Якутска и Москвы выступают против применения эвтаназии к бродячим животным и считают, что все, кто не поддерживает их мнение, - "упыри", на которых надо "сбросить атомную бомбу".
Есть мнение, что все это имеет и политическую подоплеку, мол, скоро выборы главы Якутска. Ныне действующему мэру Айсену Николаеву корреспондент журнала «Русский репортер» из Москвы Марина Ахмедова пригрозила увольнением, если ситуация с бродячими собаками останется на прежнем уровне.
Она пообещала "применить свой талант", вследствие чего мэр "потеряет место", если не даст указание прекратить умерщвлять безнадзорных животных. Другими словами, зоозащитники Якутска и Москвы выступают против применения эвтаназии к бродячим животным и считают, что все, кто не поддерживает их мнение, - "упыри", на которых надо "сбросить атомную бомбу".
Фото Ирины Мартыновой
Это не бессрочный приют, где бездомные собаки пожизненно содержатся в тепле и комфорте за деньги налогоплательщиков. Такие приюты могут открывать благотворительные зоозащитные организации, и мы готовы в этом оказывать им поддержку - организационную, информационную, материальную в части выделения земельных участков, целевых грантов. А главная задача муниципального пункта – не сохранение бродячих собак, а защита от них населения.
Санаторий для животных
Так могла бы отозваться об условиях содержания своих соплеменников какая-нибудь дворовая собака, если бы владела человеческой речью. Посудите сами: содержание в вольерах, наполненных сеном, а если короткошерстное или представитель кошачьих, то в помещении, кормление два раза в день теплой кашей с тушенкой, осмотр ветеринара, лечение, уборка. Для сравнения, в якутских деревнях в любые морозы собак держат сугубо на улице и кормят один раз в день. Хотя зря мы об этом написали. Не дай Бог, пылающий правдивым гневом взор оголтелых зоозащитников еще устремится на наши улусы.
На сегодняшний день в пункте содержатся 58 собак (можем до ста) и 42 кошки при норме 20. Хочу еще раз всем напомнить, что у нас - не приют, а пункт передержки, то есть животное здесь должно находиться ограниченное время.
По словам Валентины Дроздовой, основная задача пункта – это отлов безнадзорных животных, содержание сроком не менее десяти дней, раздача и усыпление при невозможности вылечить или пристроить. Практически все собаки, попавшие в пункт передержки, находят новых хозяев, за исключением безнадежно больных, увечных.
А вот с кошками приходится намного сложнее, их с трудом забирают, да и то в основном волонтеры. Животных доставляют ловцы, какую-то часть - сами владельцы. Основная причина – переезд в другой регион хозяев или аллергия у членов семьи.
А вот с кошками приходится намного сложнее, их с трудом забирают, да и то в основном волонтеры. Животных доставляют ловцы, какую-то часть - сами владельцы. Основная причина – переезд в другой регион хозяев или аллергия у членов семьи.
4931 собака отловлена в 2016 году в городском округе «Якутск». Из них 1601 животное привели сами хозяева. 799 животных обрели новых хозяев.
В пункт передержки (находится по адресу: ул. Очиченко, 57) принимают всех животных, которые поступают. Можно позвонить в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону: 44-42-29. По этим обращениям формируются заявки, и ловцы выезжают по адресу.
Каждый день c 12 до 14 часов желающие могут посещать животных, с недавних пор заведение работает и в выходные. В основном зоозащитники и волонтеры общаются с четвероногими, убирают клетки. Причем кормить собак и кошек кому попало и чем угодно не разрешается, они здесь питаются по режиму – утром и вечером. Был случай, когда зоозащитники украдкой накормили щенят конфетами, после чего несколько дней животные страдали от расстройства желудка.
По словам Алёны Колодезниковой, старшего государственного ветеринарного инспектора Территориального подразделения департамента ветеринарии РС(Я), их ведомство постоянно проверяет пункт передержки. Замечания были, но они устранены.
Каждый день c 12 до 14 часов желающие могут посещать животных, с недавних пор заведение работает и в выходные. В основном зоозащитники и волонтеры общаются с четвероногими, убирают клетки. Причем кормить собак и кошек кому попало и чем угодно не разрешается, они здесь питаются по режиму – утром и вечером. Был случай, когда зоозащитники украдкой накормили щенят конфетами, после чего несколько дней животные страдали от расстройства желудка.
По словам Алёны Колодезниковой, старшего государственного ветеринарного инспектора Территориального подразделения департамента ветеринарии РС(Я), их ведомство постоянно проверяет пункт передержки. Замечания были, но они устранены.
"Некоторые волонтёры жаловались, что здесь не принимают каши для собак. Этот запрет идет, исходя из наших требований: животные должны быть обеспечены безопасной для их здоровья пищей. Вся ответственность за неправильное кормление лежит на работниках пункта передержки. Мы специально отбираем образцы кормов, которые ими закупаются, сдаем их на экспертизу".
цифра
144 рубля в день тратится на содержание одной собаки в пункте передержки.
В 2016 году 12 млн рублей из бюджета города направлено на работу пункта передержки.
В 2016 году 12 млн рублей из бюджета города направлено на работу пункта передержки.
Проклятия в свой адрес от зоозащитников Москвы и угрозы журналиста "Русского репортера" мэр Якутска Айсен Николаев игнорировать не стал. В своем аккаунте в Facebook он опубликовал ответный пост, правда, до оскорблений не дошло.
По словам главы столицы, пункт работает по строго установленным законом правилам. О жестоком обращении с животными речи быть не может, в чем неоднократно убеждались проверяющие органы. В этом может убедиться любой житель города, приехавший в пункт, – он открыт для посещений.
Но если за 10 дней не объявился хозяин собаки или ее не забрали на последующую передержку волонтеры, бездомное животное усыпляет ветеринар – безболезненно, специальным препаратом.
"Это не противоречит закону и не является жестоким обращением, кто бы там что ни говорил", - считает Айсен Николаев.
Он подчеркнул, что собака – это домашнее животное, а причина появления бездомных животных одна – людская безответственность.
По словам главы столицы, пункт работает по строго установленным законом правилам. О жестоком обращении с животными речи быть не может, в чем неоднократно убеждались проверяющие органы. В этом может убедиться любой житель города, приехавший в пункт, – он открыт для посещений.
Но если за 10 дней не объявился хозяин собаки или ее не забрали на последующую передержку волонтеры, бездомное животное усыпляет ветеринар – безболезненно, специальным препаратом.
"Это не противоречит закону и не является жестоким обращением, кто бы там что ни говорил", - считает Айсен Николаев.
Он подчеркнул, что собака – это домашнее животное, а причина появления бездомных животных одна – людская безответственность.
"Что касается проклятий в мой адрес и в адрес всех жителей города, клеветы по поводу жестоких убийств, якобы голодающих и истязаемых собак, которую особенно охотно репостят блогеры и некоторые журналисты, живущие в других городах и не имеющие представления о реальном положении дел в Якутске, – пусть это останется на их совести. Никаких действий специально в угоду им я предпринимать не намерен. Мнение любого из моих горожан для меня априори важнее".
Чипирован – значит привязан
В пункте передержки, находящемся на окраине города, жизнь кипит. Дворянин Шарик не успевает облаивать всех приезжающих. Многие приходят, чтобы выбрать домашнего питомца. При мне женщина с сыном забрали котенка в подарок дочери. Говорят, могли бы приобрести по объявлению, но решили увезти животное именно отсюда. Таким образом, во-первых, они спасают котенка от возможного усыпления, во-вторых, получают бесплатно чипированное животное, осмотренное ветеринаром. Затем подошел мужчина, он присмотрел себе сторожевого пса.
Этого щенка ловцы пункта привезли с улицы Короленко. Он там обитал под крыльцом дома. Ветеринар после осмотра выявил у него явные признаки переохлаждения и истощения.
Только в таком больном состоянии животные попадают в пункт. Здесь ветеринары за ними ухаживают, лечат.
У щенков чаще всего диагностируют энтерит, чумку, у взрослых собак - различные воспаления.
Только в таком больном состоянии животные попадают в пункт. Здесь ветеринары за ними ухаживают, лечат.
У щенков чаще всего диагностируют энтерит, чумку, у взрослых собак - различные воспаления.
"Мы ставим чипы всем животным, которых отдаем. Данные нового владельца и чипа вносятся в специальный журнал учета. Таким образом, питомец привязывается в буквальном смысле к человеку. Если вдруг он попадет к нам, то мы сразу идентифицируем его специальным сканером. За все время существования пункта, а он работает с 2014 года, к нам собаки и коты во второй раз ни разу не попадали".
Избирательная зоозащита
из контекста
"Вы тут мне на совесть не давите! Я люблю все породы, но вывожу только бультерьеров".
«Мы пришли кормить собачек!» - с ходу заявляет женщина с огромной сумкой. Ей объясняют, что животных покормили только час назад, и она должна понимать, как важен режим для здоровья четвероногих.
- Что ж, придется тогда оставить корм…
- Конечно, мы будем только рады!
- Себе! – припечатывает женщина, закрывая сумку. – А-то знаю я вас!
Как оказалось, эта решительная особа не первый раз в пункте. Приехала она из Омска и не далее как вчера ночью пыталась пролезть под забором «посмотреть на бультерьера и покормить голодающих собак Якутии». Когда ее действия пресек охранник Сергей Макаров, женщина начала предлагать деньги, чтобы пропустил. Но не на того, как говорится, напала – суровый якутский защитник вверенной территории отправил несостоявшуюся взяточницу от ворот поворот. А назавтра написал докладную.
- Что же это вы, Юлия Андреевна, под покровом ночи к нам на территорию под забором пытались пробраться, еще и деньги охраннику предлагали?
- Я хотела покормить собачек, они же голодные тут у вас!
- Мы их тут два раза в день кормим.
- А что тогда у бедняжек такие тощие зады, как у щенят?
- Вы о какой собаке говорите? Черной, в крайнем вольере? Так ее вчера только привезли наши ловцы, под домом обитала. Какой ей быть, безнадзорной?
- Ну ладно… Верю. А деньги он зря не взял, у нас все берут, так легче работать.
- ?
- Ну передал деньги охране, она тебя пропустила, а мы собак посмотрели. Все довольны.
- У нас не так. А почему вас бультерьер так интересует?
- А я только на этой породе специализируюсь.
- Но вы же зоозащитник…
- Вы тут мне на совесть не давите! Я люблю все породы, но вывожу только бультерьеров.
- Что ж, придется тогда оставить корм…
- Конечно, мы будем только рады!
- Себе! – припечатывает женщина, закрывая сумку. – А-то знаю я вас!
Как оказалось, эта решительная особа не первый раз в пункте. Приехала она из Омска и не далее как вчера ночью пыталась пролезть под забором «посмотреть на бультерьера и покормить голодающих собак Якутии». Когда ее действия пресек охранник Сергей Макаров, женщина начала предлагать деньги, чтобы пропустил. Но не на того, как говорится, напала – суровый якутский защитник вверенной территории отправил несостоявшуюся взяточницу от ворот поворот. А назавтра написал докладную.
- Что же это вы, Юлия Андреевна, под покровом ночи к нам на территорию под забором пытались пробраться, еще и деньги охраннику предлагали?
- Я хотела покормить собачек, они же голодные тут у вас!
- Мы их тут два раза в день кормим.
- А что тогда у бедняжек такие тощие зады, как у щенят?
- Вы о какой собаке говорите? Черной, в крайнем вольере? Так ее вчера только привезли наши ловцы, под домом обитала. Какой ей быть, безнадзорной?
- Ну ладно… Верю. А деньги он зря не взял, у нас все берут, так легче работать.
- ?
- Ну передал деньги охране, она тебя пропустила, а мы собак посмотрели. Все довольны.
- У нас не так. А почему вас бультерьер так интересует?
- А я только на этой породе специализируюсь.
- Но вы же зоозащитник…
- Вы тут мне на совесть не давите! Я люблю все породы, но вывожу только бультерьеров.
Девушка Катя потеряла своего любимца бультерьера 2,5 года назад. И с тех пор его искала, по крайней мере, так она утверждает. А на днях на нее вышла Юлия из Омска и сказала, что ее собака, возможно, находится в пункте передержки в Якутске. Через 2,5 года!
"Вот он, когда еще щенком был, - показывает Катя на телефоне фото питомца. -Купила его в Красноярске за 25 тысяч рублей. А потом потеряла. На пузе у него еще клеймо должно быть. Очень хочу, чтобы это оказался он, заберу к себе домой".
"Вот он, когда еще щенком был, - показывает Катя на телефоне фото питомца. -Купила его в Красноярске за 25 тысяч рублей. А потом потеряла. На пузе у него еще клеймо должно быть. Очень хочу, чтобы это оказался он, заберу к себе домой".
Когда пса привели, чумазого, с многочисленными ранами на морде, хозяйка даже голову не подняла, а гостья из Омска с громкими восклицаниями: «Ты мой, мальчик!» - кинулась обнимать собаку.
Джори, так зовут бультерьера, в понедельник в пункт привел хозяин, который сказал, что не может его дальше держать, а купил он собаку во Владивостоке. И очень сильно просил передать его номер новым хозяевам собаки.
По словам сотрудников пункта, бультерьера явно использовали в собачьих боях, держали где-то в гараже, правда, кормили неплохо, истощения нет. Какой будет судьба собаки в дальнейшем, неизвестно: останется ли Джори с Катей или уедет с Юлией в Омск.
Джори, так зовут бультерьера, в понедельник в пункт привел хозяин, который сказал, что не может его дальше держать, а купил он собаку во Владивостоке. И очень сильно просил передать его номер новым хозяевам собаки.
По словам сотрудников пункта, бультерьера явно использовали в собачьих боях, держали где-то в гараже, правда, кормили неплохо, истощения нет. Какой будет судьба собаки в дальнейшем, неизвестно: останется ли Джори с Катей или уедет с Юлией в Омск.
Нет добрее существа?
В мэрии Якутска под давлением местных зоозащитников, которых поддержали "коллеги" из Москвы и Санкт-Петербурга, все же решено с весны начать применять систему ОСВВ: отлов, стерилизация, вакцинация, возврат. Пока в виде эксперимента. Стоит отметить, что это почти 5 тысяч животных, выпущенных вновь на улицы города. Опыт других регионов, где применялся этот метод, пользы не принес. Об этом свидетельствуют исследования, проведенные Международным движением реалистической свободы, где такие же зоозащитники (не только обыватели, но и биологи и эксперты) неоднократно подчеркивали бессмысленность введения ОСВВ. Против выпуска безнадзорных животных выступает и Всемирная организация здравоохранения.
Решением проблемы, несомненно, должен стать комплекс мер. В первую очередь это повышение ответственности владельцев собак, введение налога на содержание живности, чипирование. Содержание приюта за счет бюджета для тысяч животных пожизненно, по мнению Международного движения реалистической свободы, абсолютно бесчеловечно по отношению к тем же бездомным, необходимо просто увеличить время передержки в пунктах, чтобы зоозащитники успели забрать оттуда животных, и количество стерилизуемых собак и котов.
Так как ответственность за безопасность населения несут власти, то они и должны решать, как эту безопасность обеспечивать, а не идти на поводу оголтелых зоозащитников. Если последние хотят приют, то пусть они его и содержат. На средства грантов, пожертвования и прочее.
Решением проблемы, несомненно, должен стать комплекс мер. В первую очередь это повышение ответственности владельцев собак, введение налога на содержание живности, чипирование. Содержание приюта за счет бюджета для тысяч животных пожизненно, по мнению Международного движения реалистической свободы, абсолютно бесчеловечно по отношению к тем же бездомным, необходимо просто увеличить время передержки в пунктах, чтобы зоозащитники успели забрать оттуда животных, и количество стерилизуемых собак и котов.
Так как ответственность за безопасность населения несут власти, то они и должны решать, как эту безопасность обеспечивать, а не идти на поводу оголтелых зоозащитников. Если последние хотят приют, то пусть они его и содержат. На средства грантов, пожертвования и прочее.
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