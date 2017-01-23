Лай поднялся до Москвы: Зоозащитники пригрозили мэру Якутска увольнением

«Мы пришли кормить собачек!» - с ходу заявляет женщина с огромной сумкой. Ей объясняют, что животных покормили только час назад, и она должна понимать, как важен режим для здоровья четвероногих.



- Что ж, придется тогда оставить корм…



- Конечно, мы будем только рады!



- Себе! – припечатывает женщина, закрывая сумку. – А-то знаю я вас!



Как оказалось, эта решительная особа не первый раз в пункте. Приехала она из Омска и не далее как вчера ночью пыталась пролезть под забором «посмотреть на бультерьера и покормить голодающих собак Якутии». Когда ее действия пресек охранник Сергей Макаров, женщина начала предлагать деньги, чтобы пропустил. Но не на того, как говорится, напала – суровый якутский защитник вверенной территории отправил несостоявшуюся взяточницу от ворот поворот. А назавтра написал докладную.



- Что же это вы, Юлия Андреевна, под покровом ночи к нам на территорию под забором пытались пробраться, еще и деньги охраннику предлагали?



- Я хотела покормить собачек, они же голодные тут у вас!



- Мы их тут два раза в день кормим.



- А что тогда у бедняжек такие тощие зады, как у щенят?



- Вы о какой собаке говорите? Черной, в крайнем вольере? Так ее вчера только привезли наши ловцы, под домом обитала. Какой ей быть, безнадзорной?



- Ну ладно… Верю. А деньги он зря не взял, у нас все берут, так легче работать.



- ?



- Ну передал деньги охране, она тебя пропустила, а мы собак посмотрели. Все довольны.



- У нас не так. А почему вас бультерьер так интересует?



- А я только на этой породе специализируюсь.



- Но вы же зоозащитник…



- Вы тут мне на совесть не давите! Я люблю все породы, но вывожу только бультерьеров.



