Слив канализации: Как сотрудники Росприроднадзора ассенизаторов-нарушителей ловили

Общественники Якутска обратились в Управление Росприроднадзора с жалобой на то, что в районе Покровского тракта ведется несанкционированный сброс фекальных вод, вывозимых из поселка Табага. С целью предотвратить нарушение и наказать виновных ведомство организовало ночной рейд. О том, как ловили ассенизаторов-нарушителей, читайте в репортаже ЯСИА.

Ночной дозор

В рейд отправились после восьми вечера. «Обычно сливают в темное время суток, чтобы никто не видел, поэтому едем сейчас», — пояснил инспектор Росприроднадзора Анатолий Софронеев. Уверенности в том, что предприятие закончится успехом, не было, скорее наоборот: как показывает практика, поймать нарушителей с поличным бывает очень сложно. По словам Софронеева и его коллеги Василия Решетникова, в рейды они выезжают регулярно. Чаще всего просто фиксируют факты незаконного сброса мусора или слива канализационных вод. Ответственных за это найти удается редко, даже если они оказались поблизости. Чтобы предъявить обвинение нужно иметь железобетонные доказательства, самое надежное — поймать нарушителя на месте. Но, как уже было сказано, сделать это удается не всегда. Поэтому большая часть штрафов за фиксируемые инспекторами Росприроднадзора нарушения оплачиваются из городской казны, так как именно администрация Якутска несет ответственность за соблюдение природоохранного законодательства в черте столицы.

Сигнал о том, что на 25 километре Покровского тракта сливают фекалии поступил от общественного инспектора Игоря Халилова.

«Мы были там несколько дней назад, но опоздали минут на 20: КамАЗы уже выезжали, как они сливают фекалии, не видели. Поэтому мы просто осмотрели место и зафиксировали факт слива. Сегодня решили выехать пораньше», — пояснил он обстоятельства дела. Чтобы не упустить нарушителей, общественники основательно подготовились и продумали план.

«Нужно возле поворота на Табагу поставить машину. Когда они пойдут на слив, смотреть: если поедут в город, значит все в порядке, если пошли наверх, то там будет стоять другая машина в засаде», — чертил на снегу примерную дислокацию товарищ Халилова, защитник природы, пожелавший остаться неизвестным.

Реализовать план в полной мере, впрочем, не успели. Первый КамАЗ мы упустили: к моменту начала операции он уже возвращался в Табагу. Практически сразу на дороге показался его коллега. Миновав Табагинскую развилку он направился в гору, прямиком к месту несанкционированного слива. Предупредить тех, кто сидел в засаде, не получилось из-за плохой связи, оставалось отправиться вслед за нарушителем.

Вышли погулять

К месту, облюбованному нерадивыми ассенизаторами, вела хорошо укатанная дорога: по всему было видно, что ездят по ней регулярно. На небольшом пятачке в свете фар стоял КамАЗ-нарушитель. Позади дымилась серая лужа – водитель уже начал сливать содержимое цистерны в канаву неподалеку. Судя по отсутствию льда и клубам пара, совсем недавно здесь побывали еще как минимум две машины. Инспекторы Росприроднадзора уже фиксировали факт слива на камеры, водитель, невысокий старичок в очках, возмущенно разводил руками и уверял, что привез техническую воду, которую откачал после прорыва теплотрассы.

Нарушителем оказался пенсионер со звучным именем Станислав Авангардович. Утилизацией сточных вод, по его словам, он занялся недавно. О том, что канализационные отходы должно вывозить на сливную станцию в Якутске, он, конечно, знал, но сегодня его «попутал форс-мажор». Из объяснений, данных инспектору Роспироднадзора Анатолию Софронееву, следовало, что вечером он получил сообщение от диспетчера о том, что в Табаге произошел прорыв теплотрассы, и эту воду необходимо откачать. Торопясь спасти людей от потопа, Станислав Авангардович решил не тратить время на поездку до городской станции и опорожнить цистерну в окрестном лесу.

«90 километров круг делать, когда там топит людей, представляете, что это такое?! С пробками три рейса за сутки только и делаешь по городу, а при таких экстренных случаях время дорого», — доказывал он, пока оформляли протокол.

«То, что Хатассы рядом льют какашки, вонище невозможное — это ничего?» — сердился водитель КамАЗа. Ответ инспектора, что там до недавнего времени располагался официальный полигон для отходов Хатасского свинокомплекса, раздосадовал его еще больше: «Какой полигон, вся Табага от него задыхается! Если официальный — значит можно задыхаться, а если воду из теплотрассы, то нельзя? Я-то знаю, что вам главное кого-то поймать. Пусть Табага утонет, вот как вы рассуждаете».

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Общественники и сотрудники Росприроднадзора между тем занимались отбором проб воды из цистерны и в местах слива.

«В лаборатории определят класс опасности, тогда точно можно будет сказать, что это за вода. От этого будет зависеть размер ущерба и сумма штрафа», — объяснил Василий Решетников.

«Водитель утверждает, что это вода из теплотрассы. На ваш взгляд, похоже?» — поинтересовалась я. «Да какая теплотрасса? Вы же чувствуете запах? Посмотрите, что там плавает, разве это чистая вода?», — неизвестный защитник природы с энтузиазмом крутил фонарем, выхватывая из темноты куски пейзажа и мутную воду в канаве.

«С нарушителями всегда так: и вода из теплотрассы, и заехали просто так. Если бы мы момент слива не застали, он вообще сказал бы, что просто по лесу прокатиться решил», — поделился опытом общения с нарушителями Игорь Халилов.

Дальнейшие события подтвердили справедливость сказанного: среди деревьев замаячили огни второй машины. Двигавшийся в сторону полянки КамАЗ попытался было развернуться, но не успел. И хотя с поличным водителя не поймали, ответить на вопросы инспекторов ему все же пришлось. Он не смущаясь уверял, что приехал ночью в лес просто так, безо всякой цели, а 8 кубометров фекальных вод оказались в его цистерне по простому совпадению. Потом, впрочем, разговорился и рассказал, что сливать воду в лесу ему велел начальник Федор Иванович, фамилию которого он запамятовал, как и название предприятия, в котором работает. Пока составляли объяснительную, нарисовался третий КамАЗ. Версия водителя, который представился Юрием Белоусовым, мало отличалась от предыдущих: как и его коллега Станислав Авангардович, он ликвидировал разлив в поселке Табага (правда по другому адресу). Откачав воду (разумеется из теплотрассы), он поспешил в Якутск на станцию очистки, но ему позвонил друг и попросил заскочить на 25 километр Покровского тракта.

«Что вы сейчас хотите написать? Что я слился или что? — посмеивался он в ответ на вопросы инспектора. — Я вообще в Якутск еду. Мне позвонили, сказали подъехать сюда, что я и сделал. Я ведь не заезжал в лес, выехал на стоянку, я же не сливался. У меня из кранов ничего не бежало».

Никаких накладных документов, подтверждающих его слова, у водителя, разумеется, не оказалось, равно как и паспорта. Но, понимая, что «за руку» его не поймали, водитель и его товарищ не сильно беспокоились по поводу задержания.

По словам общественного инспектора Игоря Халилова, такое поведение типично для нарушителей и, если не иметь железобетонных аргументов, то доказать их вину, а тем более наказать, очень сложно. Скорее всего, они и дальше будут сливать фекалии, если не караулить их каждый день.

«Привлечь к ответственности мы сможем только первого водителя. Что касается остальных, то расследование мы проведем, но доказать, что они сливали фекалии не сможем, — подтвердил инспектор Управления Росприроднадзора Василий Решетников. — Сейчас нам предстоит выяснить, кто именно виноват: водители, нарушившие природоохранное законодательство, или предприниматель, на которого они работают, установить размер ущерба. Им грозит административный штраф, кроме того, придется возместить ущерб».

Кто виноват?

На следующий день ЯСИА связалось с администрацией поселка Табага для уточнения факта прорыва теплотрассы вечером 17 января. По словам главы администрации Елизаветы Служеникиной, аварийной ситуации в поселке не было. О том, что на Покровском тракте сливают фекалии, она знала, так как, пытаясь это прекратить, сама не раз караулила там нарушителей.

«В ноябре я регулярно ездила на это место, там действительно сливали отходы, но потом прекратили. Вывозом канализационных вод в Табаге занимается МУП «Жилкомсервис», субподрядчиком которого является ИП «Тудор». В целом их работой мы довольны, я даже благодарность объявила по итогам года руководству ИП», — сообщила она.

Руководитель ИП «Тудор» Федор Кракоян (возможно, тот самый Федор Иванович, который, по словам водителей, велел им сливать сточные воды в лесу), сказал, что в настоящее время в Табаге работают 4 машины, еще одна стоит на ремонте. В случае необходимости к работе по вывозу канализационных вод привлекаются частники. Оплата производится по факту записи в регистрационной книге сливной станции г. Якутска. При таком раскладе смысл сливаться в неположенном месте отпадает. Он также заявил, что задержанные водители не являются его договорниками.

«Частников я нанимаю редко, только если есть необходимость. Поэтому заключаю с ними устный договор, один рейс стоит 2000 рублей с учетом зимнего расхода топлива. Номера машин, которые задержали во время рейда, ко мне отношения не имеют, я не знаю этих водителей. Это могут быть машины из Хатассов, в Табаге работает много частников – любой мог это сделать. То, что они назвали мое имя, ничего не значит — все знают, что я работаю в Табаге, вот и говорят», — прокомментировал Кракоян.

Что делать?

Окончательную точку в поиске виновных поставит административное расследование. По итогам рейда Управление Росприроднадзора по республике возбудило дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 8.6 КоАПП «Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления».

«Мы направили запрос в ГИБДД, чтобы установить принадлежность транспортных средств, и передали отобранные пробы в ведомственную лабораторию. На основании результатов будут сделаны выводы о том, есть ли в сброшенных отходах превышение по классу опасности и насколько, и принято решение о привлечении к ответственности по статьям 8.6 или 8.2 КоАПП», — сообщил заместитель руководителя Управления Росприроднадзора Сергей Сивцев.

Эта мера, впрочем, вряд ли решит проблему, ведь отходы на Покровском тракте сливают регулярно. Несанкционированный полигон – настоящая головная боль для ведомства, время от времени туда организуются рейды, но это помогает лишь на определенный срок.

«По правилам сточные воды должны вывозиться на сливную станцию Якутска, откуда они поступают на станцию биологической очистки. Но каждый день возить затратно, вот они и экономят время, топливо и так далее. В идеале сливная станция должна быть в самой Табаге, но чтобы ее построить, нужны средства. Строительства очистной станции в Якутске мы добивались порядка 10 лет. В идеале такие станции должны быть в любом населенном пункте. Если речь идет о поселках, это могут быть мобильные сооружения», — говорит он.

Пока же остается довольствоваться штрафами и административными наказаниями и надеяться, что они все же станут сдерживающим фактором для нарушителей. И обходить стороной это место во время сбора ягод и грибов.