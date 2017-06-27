Следующее совещание экспертного совета при Минкомсвязи РФ может пройти в Якутске

Генеральный директор «Сахамедиа» Кирилл Алексеев принял участие в выездном совещании экспертного совета по региональным печатным средствам массовой информации Минкомсвязи России, которое прошло 25 июня в Костроме. В этот же день он выступил на круглом столе «Развитие СМИ — тренды, задачи, перспективы» перед участниками всероссийского фестиваля прессы «Моя провинция».

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, открывая заседание, рассказал о мерах поддержки региональных СМИ, которые сегодня реализуются государством: «Стоит задача по сохранению печатной прессы. Ее можно успешно решить только при активном участии руководителей субъектов».

Одной из самых действенных мер стало определение перечня газет и журналов, получающих льготу на подписку от «Почты России». Благодаря деятельности экспертного совета в этот список включены уже 2500 наименований. Участники совещания в Костроме уточнили критерии, по которым следует отбирать издания. Для Кирилла Алексеева, представляющего северную территорию, было важно, что прозвучал тезис о неприменимости рыночных условий при формировании подписных тарифов в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока. Газеты там — не просто издания, а центры коммуникации, социокультурный феномен, доступ к которым очень важен для местного населения. Значимо и сохранение СМИ на национальных языках. Алексей Волин заверил: «Это один из наших приоритетов. Это святое».

В то же время замминистра дал ряд конструктивных советов для «районок». Во-первых, более удобной для получения всевозможных мер господдержки является правовая форма АНО (автономной некоммерческой организации). Во-вторых, опыт многих регионов подсказывает, что благотворным для хозяйственной деятельности служит объединение нескольких средств массовой информации на базе единого холдинга.

На круглом столе «Развитие СМИ — тренды, задачи, перспективы» Волин рассказал о мировых и федеральных трендах, которые необходимо внедрять в региональной прессе: «ГосСМИ уже не могут позволить себе быть официозными и казенными, потому что у них больше нет монополии на выдачу информации. Традиционная форма подачи отмирает, на смену приходят конвергентные редакции, которые умеют не только делать свой контент интересным читателю, но и правильно доносить его через различные платформы, включая социальные сети и мессенджеры. Везде, где есть пользователь, где есть трафик, должен присутствовать контент газеты. А редакциям необходимо учиться самим быть генераторами событий. Конечно, будущее — за поисковой оптимизацией и нативной рекламой, но и бумагу не стоит списывать со счетов, для нее остаются большие материалы, лонгриды, аналитика».

Кирилл Алексеев в своем выступлении рассказал, как эти тренды внедряются в Якутии. «Сахамедиа» стремится к мультиплатформенности, например, в конце прошлого года открылся сахаязычный ресурс «Эдэр Саас», стремительно набирающий популярность. Обновленный сайт газеты «Якутия», который позиционируется как площадка для свободного обмена мнениями, был представлен общественности в марте этого года. Растет аудитория изданий холдинга в социальных сетях, сейчас она насчитывает уже около 70 тысяч подписчиков.

Холдинг перешел на проектный метод в организации работы редакции. Проекты «Семья», «Гектар», «Жизнь в районах», «Одаренные дети Якутии» имеют ярко выраженный социальный характер и привлекают аудиторию нестандартными формами подачи материалов. Например, именно «Сахамедиа» первым выпустило лонгрид на якутском языке «Ойбон» («Прорубь»). Было много споров относительно перехода газет «Якутия» и «Саха Сирэ» на бесплатную модель распространения, но в итоге она доказала свою эффективность. С изданиями холдинга так или иначе сталкивается треть населения республики. Это важный фактор формирования единого информационного пространства в самом большом по территории российском субъекте.

«Пример Якутии показателен, так как одним из важнейших условий успешного реформирования госСМИ стало личное участие, включенность в процесс главы региона Егора Борисова. К этому мы призываем и других губернаторов», — прокомментировал Волин выступление Кирилла Алексеева.

Заместитель руководителя ведомства пообещал внимательно рассмотреть предложение генерального директора «Сахамедиа» о проведении в Якутске одного из следующих совещаний экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи. Возможно, оно состоится в марте 2018 года.