Следственный комитет: На Александра Левадного возбуждено уголовное дело

На бывшего заместителя начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции столичной полиции Александра Левадного возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Якутии.

Напомним, ранее в Следкоме заявляли, что Александр Левадный и его супруга с 10 по 12 февраля, действуя по предварительному сговору, против воли удерживали гражданку Филиппин в одной из квартир дома, расположенного по улице Кузьмина. По информации старшего помощника руководителя СУ СКР по РС(Я) Надежды Дворецкой, женщина через окно сбежала из квартиры, получив тяжкие повреждения — кататравму, переломы позвонков, пяточной кости со смещением.

Сотрудник правоохранительных органов обвиняется в совершении действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов государства, с применением насилия и причинением тяжких последствий.

Установлено, что обвиняемый в интересах коммерческой деятельности своей супруги использовал служебное положение с применением насилия в отношении людей.

Уголовное дело соединено в одно производство с ранее возбужденным делом о незаконном лишении потерпевшей свободы. Расследование продолжается.

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