Следком Якутии: Уголовное дело главы Нюрбинского района не имеет политической подоплеки

Уголовное дело главы Нюрбинского района Бориса Попова, обвиняемого в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, не имеет политической подоплеки. Об этом ЯСИА сообщили в Следственном управлении СКР по Якутии.

«Следственные органы обращают внимание активных сторонников главы на то, что заявления в СМИ о политическом характере уголовного дела безосновательны, а попытки оказать давление на ход расследования подобными публикациями попросту бесперспективны», — заявила старший помощник руководителя СУ СКР по РС(Я) Надежда Дворецкая.

По ее словам, уголовное дело возбуждено по факту незаконного перечисления по инициативе Бориса Попова многомиллионных сумм на счет застройщика, который не выполнил обязательства по строительству школы на 176 мест в селе Кюндядя.

Следствие установило, что подрядчик в декабре 2014 года – феврале 2015 года получил аванс для закупки и транспортировки строительных материалов на сумму около 39 миллионов рублей. Зная об этом, Попов незаконно обязал руководителя учреждения-заказчика стройки, находящегося в его прямом подчинении, перечислить на счета подрядчика дополнительно 38 миллионов рублей. Таким образом, подрядчик получил денежные средства в размере около 77 миллионов рублей. Несмотря на это, работы, предусмотренные условиями контракта, по истечении двух лет выполнены на сумму чуть более 17 миллионов рублей.

Подрядчик обратился с исковым заявлением в Арбитражный суд Якутии и потребовал обязать заказчика принять работы на сумму около 41 миллиона рублей. Однако в удовлетворении иска ему отказали.

«Мы располагаем достоверными сведениями о том, что работы по закладке фундамента выполнены некачественно. По степени прочности он не соответствует предъявляемым требованиям», — отметили в Следкоме.

Главе района, отстраненному от должности решением суда, предъявлено обвинение в том, что в результате его незаконных действий причинены тяжкие последствия в виде значительного материального ущерба бюджетам района и республики. Кроме того, нарушены конституционные права учащихся на обеспечение доступности качественного образования, а средства в размере около 60 миллионов рублей, перечисленные на строительство школы, учредителями предприятия израсходованы на иные цели. Само предприятие продано третьим лицам. Работы по возведению школы остановлены в сентябре 2015 года.

В настоящее время проверяется версия о сговоре руководства фирмы-подрядчика и Попова при совершении преступных действий, причинивших существенный ущерб муниципалитету и Якутии.

При избрании меры пресечения следственными органами учтено, что обвиняемый оказывал давление на свидетелей и предпринимал попытки склонить их к даче заведомо ложных показаний.