Следком Якутии: Обыски по делу Бориса Попова – это следственные мероприятия

Информацию об обысках, прошедших в доме Бориса Попова в Новосибирске, куда уехали жена и младшая дочь главы Нюрбинского района, косвенно подтвердили в Следственном управлении СКР по Якутии.

«Обычно мы не комментируем следственные действия, к которым относятся и обыски. Идет расследование по уголовному делу. Люди работают, это стандартная процедура. Подтверждать или опровергать информацию мы не можем, так как это тайна следствия», — сообщила ЯСИА старший помощник руководителя СУ СК РФ по РС(Я) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.

Напомним, Бориса Попова задержали во вторник, 27 декабря. По данным следствия, он незаконно подписал распоряжение, на основании которого подрядчику осуществлена предоплата на сумму 38 миллионов рублей за якобы выполненные работы по строительству школы на 176 учащихся в селе Кюндядя Нюрбинского района.

«В мае прошлого года глава администрации Нюрбинского района, не являясь стороной по контракту, зная, что подрядчик фактически не выполнил работу по строительству первой очереди объекта, в нарушение требований закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров» подписал распорядительные документы, на основании которых подрядчику перечислено в качестве предоплаты 38 млн рублей», — отметили в ведомстве.

Как выяснилось, срок окончания строительства – октябрь 2015 года, однако к настоящему моменту возведены только фундамент здания и отмостка.

По данному факту Следственным управлением СКР по Якутии возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», ее санкции предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет.

В настоящее время продолжается проведение следственно-оперативных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.