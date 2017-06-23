Сколько стоит мусор: Правительству Якутии на организацию свалок требуется 6 миллиардов рублей

Якутия в данный момент готовится к запуску новый системы обращения с твердыми бытовыми отходами, для реализации программы необходимо создать 399 объектов для утилизации мусора. Об этом на совещании под руководством первого вице-премьера Алексея Колодезникова с главами муниципальных образований сообщил министр ЖКХ и энергетики региона Гаврил Левин.

«Система подразумевает строительство 13 новых полигонов и переоборудование 386 существующих санкционированных свалок. 71 объект подлежит закрытию. На проведение всех мероприятий требуется порядка 6 миллиардов рублей», — уточнил Гаврил Левин.

Министр ЖКХ и энергетики Якутии остановился на ряде проблемных моментов, первым из которых является отсутствие финансирования на местном и региональном уровнях. В связи с этим проблема привидения санкционированных свалок в соответствие с требованиями законодательства остается нерешенной.

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Левин рассказал, что на территории муниципальных образований республики расположен 471 объект для размещения твердых бытовых отходов общей площадью 1,4 тысячи га. Однако всего 6 зарегистрированы в Госреестре.

«Получается, 99% наших объектов находятся вне закона и не могут быть использованы», — отметил министр.

По итогам совещания Алексей Колодезников дал поручение министерству экономики региона при корректировке бюджета на 2018-2019 год предусмотреть средства на реализацию программы, а главам на местах начать работу по оформлению правоустанавливающих документов на имеющиеся объекты.