Ситуация серьезная, но не критическая: Техника готова к нарезке автозимника до села Колымское

Глава Нижнеколымского района Иван Суздалов ввёл в улусе режим чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за отсутствия автозимников и для обеспечения населённых пунктов топливом, медикаментами и продовольствием.

Напомним, из-за тёплой погоды до сих пор нет возможности начать нарезку зимников в сёла района. В Колымском из-за нехватки топлива для ДЭС с 6 января введены ограничения в подаче электроэнергии. В режиме экономии функционируют котельная и ДЭС в селе Андрюшкино.

В Нижнеколымском районе сейчас работает межведомственная оперативная группа, которая занимается проработкой вопросов по поставке грузов в сёла Колымское и Андрюшкино. В ее составе — заместитель гендиректора «Сахаэнерго» Сергей Куртуяхов, начальник управления автодорог РС(Я) Николай Сивцев, заместитель гендиректора «Якутоптторга» Марина Иванова. Группу возглавляет заместитель председателя государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения региона Виталий Чикачёв.

На совещании в администрации Нижнеколымского района было отмечено, что ситуация в Колымском напряжённая, но не критическая. Продолжается завоз топлива для ДЭС села. Неснижаемый запас составляет 20 тонн. Местные власти и энергетики делают всё возможное — 13 января к завозу привлечены 13 снегоходов и 2 вездехода. Поставки идут с нарастающим итогом.

Утром 14 января правительственная группа выехала в Колымское. В село она добралась за пять часов на «Трэколе», попутно делались замеры льда. В Колымском проведена работа по социальным объектам, почте, ДЭС, прошли встречи с главой Халарчинского наслега Петром Котельниковым и населением.

«Мы рассказали людям, с какой целью приехали, что предпринимается для завоза топлива на ДЭС. Во вторник в село выйдет колонна из пяти автомобилей ГАЗ-66 с половинной загрузкой, то есть на каждом будет по 1 тонне дизельного топлива. В этот день в населенный пункт доставят недостающие продукты по линии «Якутоптторга», но подчеркну, что все эти продукты в селе есть и у коммерсантов. В целом ситуация стала стабилизироваться. После открытия автозимника она нормализуется, и ограничения в подаче электроэнергии будут сняты», — рассказал Виталий Чикачёв.

Уже в ближайшие день-два на нарезку 180-километрового автозимника в село Колымское может выйти техника ЗАО «Дороги Колымы». Но ситуация в Андрюшкино, до которого 450 километров, по-прежнему тревожная. Зимник Черский-Андрюшкино откроется нескоро. Часть топлива для этого села завезена в соседний Среднеколымский район, но и там ситуация с зимниками сложная.