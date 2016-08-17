Школьники разработали 3D-модель архитектурных памятников Якутска

Якутские школьники из центра «Айылгы» разработали 3D-модель столицы республики как исторического центра православия на северо-востоке России. Свой уникальный проект ребята представили на Ленском образовательном форуме, который в эти дни проходит в регионе.

«Родилась идея связать историю с новыми технологиями. Этот проект мы делаем, чтобы все желающие могли изучить наш город, его архитектурные памятники и постройки в формате 3D», — рассказал ЯСИА учащийся центра Артур Трапезников.

По словам школьника, он и его друзья готовы заниматься этим всю жизнь, чтобы сделать полный макет столицы региона.

«Данные о том, как город выглядел сотни лет назад, мы берем из Интернета. В будущем это будет компиляция с использованием множества технологий, включая дополненную реальность», — отметил Трапезников.

Впервые город Якутск как исторический центр православия на северо-востоке России исследуется в таком формате, подчеркнул директор «Айылгы» Евгений Скрябин.

Сейчас проект находится на начальной стадии, сообщил педагог центра Игорь Иванов. «Столкнулись с проблемой, что нет точных данных по застройке Якутска до 18 века. Однако мы проводим инженерные исследования, изучаем, как влияло православие на облик города»,- уточнил он.