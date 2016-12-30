Шесть человек претендуют на пост министра инвестиционного развития Якутии

В Якутии завершен отбор кандидатов на должность министра инвестиционного развития и предпринимательства региона. Из 31 претендента к собеседованию допущены шесть человек, сообщили ЯСИА в администрации главы и правительства республики.

Напомним, ранее Ил Дархан Егор Борисов в ходе расширенного планерного совещания по вопросам оперативного управления поручил в оперативном порядке решить все кадровые вопросы, активизируя привлечение резервистов. 7 декабря было объявлено о проведении конкурса на вакансию министра инвестразвития и предпринимательства.

Прием документов от кандидатов завершился 20 декабря. Из 31 заявления по причине отсутствия полного пакета документов (отсутствие анкеты, согласования на обработку персональных данных и эссе) допущены к следующему этапу 23 претендента, исключены 8 человек.

По итогам оценки эссе и проверки претендентов управлением при главе Якутии по профилактике коррупции и иных правонарушений 26 декабря к собеседованию допущены 6 кандидатов: трое – из Москвы, двое – из столицы республики и один якутянин, проживающий в Папуа-Новой Гвинее.

28 декабря проведено собеседование в формате видеоконференцсвязи и Skype.

Собеседование претендентов экспертная комиссия оценила по следующим критериям:

Знание английского языка;

KPI (Key Performance Indicator) «Ключевой показатель эффективности»;

Потенциал и новизна подходов;

Комплексное видение работы Министерства инвестиционного развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия);

Ориентация на процесс или результат;

Жесткость позиции по должности министра;

Понимание экономики и особенностей экономики республики.