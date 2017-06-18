Сергей Винокуров о поджоге урасы в Вилюйске: Кто-то хочет, чтобы Ысыах Олонхо провалился

Построенная к Ысыаху Олонхо в Вилюйске ураса Госсобрания (Ил Тумэн) сгорела этим утром. Местные власти считают, что это был поджог.

«Возгорание возникло около семи утра, ураса сгорела полностью. Наверное, кто-то очень хочет, чтобы Ысыах был провален. Идет следствие, преступников ищут», — сообщил ЯСИА глава района Сергей Винокуров.

Он подчеркнул, что почти готовый к сдаче объект был подожжен снаружи, поскольку запирался на ключ. Теперь местные власти намерены поставить новую урасу.

Ысыах Олонхо — народный праздник саха, который ежегодно отмечается в разных районах Якутии. В Вилюйске его проведение намечено на 28-29 июня.