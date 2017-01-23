Сергей Местников: Причина пожара на Чокурдахском рыбзаводе и степень ущерба устанавливаются

В комментарии ЯСИА генеральный директор целевого Фонда будущих поколений Якутии Сергей Местников заявил, что в настоящее время причина пожара на Чокурдахском рыбзаводе и степень ущерба устанавливаются.

Напомним, недействующее здание рыбного завода, чьим 100% учредителем является Фонд будущих поколений, сгорело в субботу в поселке Чокурдах Аллаиховского района.

По словам Сергея Местникова, в 2016 году, уже после остановки Чокурдахского рыбзавода, Фонд будущих поколений наряду с «Алмазэргиэнбанком» проводили мероприятия по финансовому оздоровлению предприятия. Был составлен план капитализации, который одобрили на советах директоров учреждений. Предполагалось, что деятельность завода возобновится летом 2017 года. Кроме того, велась работа с налоговыми органами по урегулированию задолженности в размере 3,5 миллиона рублей, которую собирались погасить в течение года. Для урегулирования ситуации и начала деятельности необходимо было вложить около 12-15 миллионов рублей.

«В 2016 году завод не функционировал. Он не смог достичь запланированных объемов сбыта, одной из сложностей стало отсутствие квоты на добычу рыбы. Поэтому Фонд в сентябре принял решение о прекращении полномочий руководства рыбзавода», — сказал он.

Местников уточнил, что управление предприятием перешло к Дирекции по эксплуатации (дочерняя структура Фонда). Новое руководство Фонда пришло к выводу, что рыбзавод не в полной мере отвечает целевым задачам организации, так как предполагалось акцентировать внимание на выполнении социальных задач.

Исходя из этого, Сергей Местников не раз заявлял о необходимости объединения мощностей рыбной отрасли в республике, в том числе путем передачи рыбзавода в муниципальную собственность либо рыболовецким хозяйствам.

На днях в Чокурдах для заключения договора ответственного хранения должны были вылететь представители Фонда. В настоящее время они находятся в Аллаиховском районе для установления причин пожара.

«Полная информация по размеру нанесенного ущерба, состоянию оборудования будет получена после установления причин произошедшего. Возбуждено уголовное дело», — резюмировал Местников.