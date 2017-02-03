Сергей Максимов: Водителей, которые высаживают детей из автобусов, надо штрафовать

Минтранс России предлагает ввести крупные штрафы для водителей и кондукторов, которые высаживают в мороз детей из автобусов. Забытый проездной или деньги на билет — не повод подвергать опасности жизнь и здоровье подростков, уверены в ведомстве. Руководство Якутской пассажирской автотранспортной компании данную инициативу поддерживает.

Как сообщает «Российская газета», министр транспорта России Максим Соколов направил губернаторам телеграммы с мнением, что не стоит подвергать риску жизнь и здоровье ребенка, который не смог расплатиться с водителем за проезд. Кроме того, по мнению главы ведомства, необходимо ввести ответственность и для самих родителей.

Директор Якутской пассажирской автотранспортной компании Сергей Максимов отмечает, что работа с кондукторами и водителями столицы республики ведется давно.

«Мы поддерживаем предложение министерства транспорта. Есть отдельные люди в отрасли, которые относятся к детям невнимательно. Учитывая наши погодные условия, это может привести к трагическим последствиям. Несовершеннолетний не всегда в состоянии принять правильное и самостоятельное решение. Ситуации бывают разные – забыл деньги, потерял карту. Если предусмотрят наказание для нерадивых кондукторов и водителей, то положение может измениться в лучшую сторону», — сказал он.

По словам собеседника агентства, в Якутске дети с первого по четвертый класс ездят в общественном транспорте бесплатно. Подобного подхода властей к этому вопросу нет больше ни в одном регионе Дальнего Востока и Сибири: «Выпадающие доходы компенсирует администрация города, направляя порядка 30 миллионов в год».

Директор ЯПАК не отрицает, что в городе изредка происходят конфликты, которые разводят по разные стороны баррикад перевозчиков и пассажиров.

Напомним, в декабре прошлого года водитель маршрута №25 высадил на Вилюйском тракте учащуюся одной из столичных школ. Девочка, которая должна была выйти на остановке в центре города, обнаружила, что забыла дома транспортную карту. Денег на проезд у нее не оказалось.

После случившегося родители сообщили об инциденте в полицию. Шофера задержали. По его словам, никакого конфликта не было — девочка сама покинула автобус.

Подобные инциденты с детьми повторяются из года в год. Отобранные проездные, отвоз на «конечку» — лишь некоторые меры, к которым прибегают водители в борьбе за прибыль. Иногда участниками конфликта становятся не только дети, но и пожилые пассажиры.

В 2016 году другой водитель уже упоминаемого маршрута №25 отобрал у пенсионерки социальную транспортную карту, средства с которой не считывались терминалом. Шофер доставил женщину в полицию. Однако позднее признал свою неправоту и попросил прощения.

Как вы считате, нужно ли штрафовать водителей? Поделитесь своим мнением на нашей странице Вконтакте.

В Якутске водитель автобуса бросил ребенка с переломом позвоночника и его мать на остановке