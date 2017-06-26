Сергей Винокуров: Сгоревшая ураса Ил Тумэна полностью восстановлена и готова к Ысыаху Олонхо

Построенная к Ысыаху Олонхо в Вилюйске ураса Госсобрания (Ил Тумэн), сгоревшая 18 июня, восстановлена и готова к приему гостей. Об этом ЯСИА сообщил глава улуса Сергей Винокуров.

Напомним, 18 июня около 7 часов утра на месте проведения Ысыаха Олонхо в Вилюйске сооружение стоимостью 4 миллиона рублей было уничтожено огнем. Власти подчеркнули, что почти готовый к сдаче объект подожгли снаружи, поскольку он запирался на ключ.

«Ураса полностью восстановлена и готова к визиту почетных гостей Ысыаха Олонхо. Прием объекта состоится сегодня вечером», — подчеркнул Сергей Винокуров.

Ысыах Олонхо — народный праздник саха, который ежегодно отмечается в разных районах Якутии. В Вилюйске он состоится 28-29 июня.