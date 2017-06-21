«Большая земля»: Сэргэ

Столбцы коновязей считаются священными, с ними связано счастье дома […] Богатые якуты, переменяя место жительства, не раз выкапывали и увозили их с собой… […] Простой народ придает такое большое значение связи домашнего благополучия со столбами коновязи, что влиянию его поддаются даже местные полуинтеллигентные русские люди. Мне рассказывали, что покойный поп Намской управской церкви О. Винокуров, переезжая в нововыстроенный приходский дом, увез с собою главный столб коновязи того здания, где жил раньше. Этот столб стоит там и поныне… Вацлав Серошевский, российский и польский этнограф-сибириевед