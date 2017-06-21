«Большая земля»: Сэргэ

Сэргэ занимает особое место в якутской культуре. Древние считали, что дух-иччи коновязи защищал жилище и жизненное пространство от негативного влияния злых сил. О символе, привлекающем благополучие и процветание, — в новом выпуске «Большой земли».
Первые сведения о якутских сэргэ появились в 18 веке в трудах Иоганна Гмелина. Есть упоминания, что «в прошлом коновязи делали многие коневодческие народы степей юга Евразии, юга Западной Сибири, севера Казахстана, Алтая, Тувы, Бурятии, Якутии. Устанавливали вблизи своих жилищ столбы для привязывания к ним лошадей. Хороня умершего, предки убивали его коня и привязывали животное к установленной на могиле коновязи».
Столбцы коновязей считаются священными, с ними связано счастье дома […] Богатые якуты, переменяя место жительства, не раз выкапывали и увозили их с собой… […] Простой народ придает такое большое значение связи домашнего благополучия со столбами коновязи, что влиянию его поддаются даже местные полуинтеллигентные русские люди. Мне рассказывали, что покойный поп Намской управской церкви О. Винокуров, переезжая в нововыстроенный приходский дом, увез с собою главный столб коновязи того здания, где жил раньше. Этот столб стоит там и поныне…
Вацлав Серошевский, российский и польский этнограф-сибириевед
В старину и до 19 века якутские коновязи изготавливались только из лиственницы и сосны, поэтому сэргэ можно отнести к деревянному зодчеству. Делали их обычно плотники, иногда сами хозяева или их родственники, приглашаемые на новоселье или свадьбу.
Художественная отделка старинных коновязей свидетельствует о высоком уровне мастерства якутских резчиков, о понимании ими значения объемных форм, о развитом чувстве ритма и пропорций; они умело сочетали объемные части сэргэ с их плоскостной резной орнаментацией. Удачное членение стволов, соотношение конструктивных и декоративных частей делает коновязи похожими на миниатюрные колонны. Все это позволяет видеть в сэргэ предметы, заслуживающие внимания и изучения как с этнографической, так и с художественной точек зрения.
Сергей Иванов, искусствовед
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
Обычные древние коновязи повседневного использования в высоту низкие — от полутора до двух метров, а ритуальные и обрядовые — от 20 сантиметров до 8 метров и более.
Водружали сэргэ сразу же по окончании постройки жилища с молитвой-пожеланием — алгысом к богам. Когда собирались гости, отец хозяина нового дома, держа в правой руке пучок белых волос от гривы лошади, а в левой — пучок волос от хвоста коровы, подходил к яме и произносил алгыс со словами: «Пусть длинногривые ваши бегают по всем долинам», а затем опускал в яму пучок конского волоса, произнося: «Пусть ваши высокорогие заполнят все поля», и накрест клал второй пучок.
Потом, опустив закопченный конец в яму (коптили, чтобы уберечь дерево от гниения), закапывали. У подножия сэргэ клали самую изысканную пищу, которая была приготовлена для новоселья.
В старину во дворах богатых и знатных хозяев всегда было много различных сэргэ, так как каждая свадьба, рождение ребенка, посещение почетного гостя и много других событий сопровождались установкой памятной коновязи. Поэтому они могут рассказать о знаменательных событиях давно минувших веков.
В старину во дворах богатых и знатных хозяев всегда было много различных сэргэ, так как каждая свадьба, рождение ребенка, посещение почетного гостя и много других событий сопровождались установкой памятной коновязи. Поэтому они могут рассказать о знаменательных событиях давно минувших веков.
В конце XIX века некоторые якуты оставляли перед домом несколько обтесанных, но еще стоящих на корню деревьев. Когда они высыхали, верхние их части срубали по высоте роста человека и использовали в качестве коновязи. Именно такие сэргэ делали из растущего дерева на местах захоронения людей с лошадьми и слугами. Такой символ стоял у могилы двух жен едейского богача Угаалаха.
У якутов существует древнейшее табу: коновязь нельзя рубить на дрова и выкапывать. Сэргэ должны стоять до тех пор, пока не упадут от ветхости (старости). Благодаря этому запрету до нынешних времен сохранились древнейшие экземпляры коновязи. Упавшие столбы поднимали и устанавливали на том же месте или уносили в лес и клали в развилину между двух сросшихся лиственниц.
В советское время большое количество сэргэ выкопали и уничтожили, потому что они являлись символами веры и памятниками, свидетельствующими о жизни богатых людей.
РАЗНОВИДНОСТИ СЭРГЭ
Помимо обычных надворных коновязей, отличавшихся только количеством и формой зарубки, охватывающей ствол на одной третьей ее части, у якутов существовало множество разновидностей сэргэ, имевших особое предназначение.
Существовала разновидность коновязей с перекладинами. К верхней обычно привязывали лошадей, к нижней — быков. Они устанавливались перед домом, несмотря на присутствие надворного сэргэ. Упряжной скот привязывался только к этой коновязи.
Гордостью любой усадьбы было сэргэ невесты. Весь ствол этой коновязи украшался барельефной геометрической резьбой, а ее верхняя часть — кумысной посудой или лошадиной головой. По обычаям якутов, при приезде невесты в дом жениха необходимо было поставить новую коновязь. Невеста объезжала сэргэ три раза и каждый раз «угощала духов», наливая кумыс в сосуды. Затем хозяин усадьбы иконой благословлял молодых, а сопровождающие девушку привязывали лошадь невесты.
По обычаям якутов, при приезде невесты в дом жениха необходимо было поставить новую коновязь. Невеста объезжала сэргэ три раза и каждый раз «угощала духов», наливая кумыс в сосуды. Затем хозяин усадьбы иконой благословлял молодых, а сопровождающие девушку привязывали лошадь невесты.
В Олонхо говорится о наличии восьмигранного алтан сэргэ (медной коновязи). Слово «алтан» в древнем тюркском языке означает золото. В реальности медных или золотых коновязей не существовало. Раньше на территории Якутии медь не производилась в огромных количествах, избыточных для изготовления коновязи. Сейчас медная коновязь установлена в местности Ус хатын («Три березы»), где проводится Ысыах Туймаады.
Сэргэ для шамана представляло собой вычищенную от коры верхнюю часть дерева. Его особенностью было наличие многочисленных ветвей или рогов. На них садились прилетевшие по призыву шамана или удаганки помощники в виде птиц в обличии ворона, филина, кукушки, кукши, чайки и кулика, которые с древних времен считались священными.
СИМВОЛ ЯКУТСКОГО ГОСТЕПРИИМСТВА
Сегодня коновязи трансформировались в символ якутского гостеприимства и стали памятными обелисками, которые устанавливаются по всему миру к праздникам и важнейшим событиям. Мы представляем вашему вниманию интерактивную карту стран, где есть сэргэ.
«Большая земля» — национальный проект «Сахамедиа», посвященный 100-летию ЯАССР. Мы говорим о символах нашей большой республики: о людях, природе, истории, традициях, культуре – обо всем, что делает Якутию уникальной и неповторимой.
Сэргэ изучали:
Галина Мозолевская, редактор проекта
Григорий Фоменко, журналист
Роман Данилов, дизайнер
Мария Васильева, фотограф
В проекте использованы материалы блогера NikBara
Сэргэ изучали:
Галина Мозолевская, редактор проекта
Григорий Фоменко, журналист
Роман Данилов, дизайнер
Мария Васильева, фотограф
В проекте использованы материалы блога NikBara.