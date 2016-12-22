Серьезный разговор на важные темы: Егор Борисов ответил на вопросы журналистов

Ровно два часа отвечал глава Якутии Егор Борисов на вопросы представителей федеральных, республиканских и районных изданий в ходе традиционной пресс-конференции по итогам года. Отличительной чертой общения с прессой в этот раз стало большое внимание, которое Ил Дархан уделил экономическим темам.
Положительные тенденции сохраняются: Глава Якутии подвел итоги уходящего года
Еще перед началом пресс-конференции многие журналисты отметили усилившийся по сравнению с прошлым годом официальный тон мероприятия. Действительно, сидя в просторной студии Национальной вещательной компании «Саха» под ярким светом софитов, можно было почувствовать, что предстоит серьезный разговор на важные темы.
Так и получилось: звучали вопросы, касающиеся инвестиционной привлекательности региона, актуальности увеличения налоговых поступлений от недропользователей, перехода на проектное управление, ведения сельского хозяйства на Севере. Егор Борисов начал разговор с того, что неспокойная обстановка на мировой арене напрямую влияет на повседневную жизнь якутян, и тем самым задал тон диалогу.
«Уже несколько лет сохраняется неустойчивое положение на нефтяном рынке. Из-за этого сокращается производство сырья, уменьшаются объемы использования металла, угля. Наши предприятия были ограничены в поставках угля в азиатский регион. Однако в ходе поездок в Китай и Японию мы почувствовали, что их рынок начал оживать», — отметил Егор Борисов. Уже в ходе диалоговой части пресс-конференции тема сотрудничества с азиатскими странами стала одной из двух основных.
Егор Борисов: Налоговые льготы — это поддержка для приходящих в Якутию инвесторов
Вторая касалась взаимоотношений с крупными добывающими компаниями, работающими на территории республики. «Чем была вызвана инициатива Якутии по повышению налогов для недропользователей?» — прозвучал вопрос от представителя НВК «Саха».
Ил Дархан рассказал, что властей региона не удовлетворили прогнозы по наполнению бюджета текущего года. «Тогда я решил провести ряд встреч с руководством крупных компаний-недропользователей, в ходе которых перед ними были поставлены два условия — о наращивании объема платежей и выполнении социальных обязательств перед муниципальными образованиями, где они работают. Нашу позицию они восприняли с пониманием, и мы достигли определенных договоренностей», — сообщил Егор Борисов и подчеркнул, что благодаря этому налоговые поступления будут неуклонно увеличиваться.
Отвечая на вопрос об итогах недавней поездки в Токио в составе официальной российской делегации под руководством Владимира Путина, Борисов подчеркнул, что подписавшие меморандумы японские компании имеют очень серьезный интерес к сотрудничеству с республикой.
Егор Борисов: Переход на проектное управление — это требование времени
Далее он рассказал о структурных изменениях в правительстве, которые произошли в течение последнего месяца. По словам главы республики, всё было сделано для повышения эффективности работы кабмина: «Жизнь меняется. Несколько лет назад мы приняли решение отказаться от программного метода управления экономикой в пользу программно-целевого. Но и в нем есть недостатки. Мы так и не добились эффективного взаимодействия между министерствами и ведомствами, поэтому переходим на проектное управление. Оно представляет собой программу с конечным результатом, которого мы должны добиться. Для этого создается специальный офис управления проектами, в результате исчезает межведомственность и возрастает эффективность».
После этого прозвучал вопрос о принятом Госсобранием (Ил Тумэн) проекте закона о предоставлении налоговых льгот добывающим компаниям. «В данном случае речь идет о льготах для предприятий нефтяной промышленности. Все говорят о том, что нефтяники, газовики — с деньгами, поэтому, мол, зачем им льготы. Когда к нам пришел «Сургутнефтегаз», то начинал с нуля, поэтому мы ему в первые годы предоставили льготу по налогу на прибыль — 3%. Сегодня предприятие уже ею не пользуется, но платит 12 миллиардов рублей в бюджет республики», — ответил Ил Дархан. Он подчеркнул, что сейчас руководство региона идет навстречу предприятию «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» осознанно, чтобы впоследствии получить еще одного крупного налогоплательщика.
Егор Борисов: Эффект от выравнивания энерготарифов якутяне ощутят в ближайшее время
Следующие вопросы касались выравнивания тарифов на электроэнергию и газ. «В этом направлении интересы населения — в приоритете для нас. Конкретной информации по цифрам мы дать еще не можем. Сейчас ведем переговоры с руководством «Русгидро» и дочерними структурами «РАО ЭС Востока», но пока должного ответа от них не получили», — сообщил глава. По словам Ил Дархана, вопрос высоких цен на электроэнергию в Якутии властями региона ставился на федеральном уровне с 2005 года: «Объединившись с регионами Дальнего Востока, удалось добиться того, что президент России дал поручение о снижении тарифов на электроэнергию до среднероссийского уровня. Приступили к подготовке закона, документ был принят 16 декабря 2016 года и начнет действовать с 2017 года. Надеюсь, эффект от его реализации мы ощутим уже в ближайшее время».
По ходу пресс-конференции слово давали тем журналистам, которые не смогли приехать на встречу с Егором Борисовым. Несколько раз на связь выходили представители районных СМИ. Один из вопросов касался проблем с сельским хозяйством в Абыйском улусе – из-за обильного снегопада пришлось забить большое количество лошадей. Глава региона отметил, что правительство взяло на себя гарантии по возмещению убытков для владельцев скота.
Егор Борисов: Некорректное отображение карт Росреестра — основная причина отказов в выдаче гектара
Еще один ожидаемый вопрос, касающийся большого числа отказов в выделении «дальневосточных» гектаров, прозвучал из уст корреспондента «Yakutiamedia». Егор Борисов объяснил, что одной из основных причин сложившейся ситуации является некорректное отображение карт Росреестра.
Затем Ил Дархан ответил на вопрос о причинах задержки ввода в строй пускового комплекса в Нижнем Бестяхе: «Головной подрядчик подвел, не выполнил необходимый объем работ. В настоящее время идет его замена».
В студии все заметно оживились, когда главный редактор портала «Sakhalife» София Булчукей поинтересовалась, есть ли у Егора Борисова желание участвовать в выборах главы республики в 2019 году. «У меня сейчас столько дел, что не было времени посидеть и подумать над этим», — сообщил он ей.
Егор Борисов: На выборах мэра Якутска считаю правильным поддержать Айсена Николаева
Выборную тему продолжил директор газеты «Эхо столицы» Александр Прокопьев. Он спросил, что думает глава республики по поводу выдвижения мэра Якутска Айсена Николаева на второй срок. «Мы с ним встречались, обсуждали эту тему. Ему надо идти на выборы. Считаю правильным поддержать его кандидатуру. Между властями республики и руководством администрации столицы налажена эффективная совместная работа. И ее необходимо продолжать», — заявил Егор Борисов.
Затем Ил Дархан назвал трагедией произошедшее в Иркутской области массовое отравление людей «Боярышником» и сообщил, что в республике Роспотребнадзор держит под контролем реализацию контрафактного алкоголя. При этом он подчеркнул важную роль общественности в этой борьбе.
Власти Якутии не будут «перегибать палку» в борьбе с алкоголизмом
Переменил атмосферу в студии журналист газеты «Якутия» Федор Григорьев, задавший Ил Дархану вопрос о самых памятных подарках, полученных «мальчиком Гошей Борисовым». «Какой подарок вы хотели бы получить в этом году?» — добавил он.
«Я уже успел получить подарок – появилась на свет пятая внучка», — сказал Егор Борисов, улыбаясь, и журналисты поздравили его аплодисментами. По его словам, детских подарков он почти не помнит: «Конфеты, наверное, дарили. Но точно знаю, что получал много грамот по учебе и как спортсмен».
Затем глава республики сообщил присутствующим, что еще с начала 2000-х годов начал писать мемуары, отдельные главы из которых теперь будут время от времени размещаться в специальном разделе на обновленной версии его персонального сайта.
Ближе к концу пресс-конференции вопросы от журналистов приобретали всё более локальный характер. Представитель Намской улусной газеты подготовил несколько обращений, касающихся проблемы трудоустройства для выпускников учебных заведений, возможности введения дифференцированного подоходного налога, а также строительства асфальтированной дороги до села Хатырык.
Завершая встречу, Егор Борисов напомнил об ответственности, которая лежит на журналистах, поскольку именно от их работы и добросовестного отношения зависит формирование общественного мнения.
Пресс-конференция показала, что якутяне стали больше осознавать тесную связь состояния региона с ситуацией, складывающейся в остальном мире, ведь вопросов, касающихся мировой и федеральной экономики, оказалось больше, чем тех, что были посвящены проблемам отдельных районов республики. Скорее всего, это говорит о стабильной ситуации внутри республики, которую благодаря усилиям властей обходят стороной крупные проблемы, связанные с экономическим кризисом.