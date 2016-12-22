Серьезный разговор на важные темы: Егор Борисов ответил на вопросы журналистов

Ровно два часа отвечал глава Якутии Егор Борисов на вопросы представителей федеральных, республиканских и районных изданий в ходе традиционной пресс-конференции по итогам года. Отличительной чертой общения с прессой в этот раз стало большое внимание, которое Ил Дархан уделил экономическим темам.

Еще перед началом пресс-конференции многие журналисты отметили усилившийся по сравнению с прошлым годом официальный тон мероприятия. Действительно, сидя в просторной студии Национальной вещательной компании «Саха» под ярким светом софитов, можно было почувствовать, что предстоит серьезный разговор на важные темы.

Так и получилось: звучали вопросы, касающиеся инвестиционной привлекательности региона, актуальности увеличения налоговых поступлений от недропользователей, перехода на проектное управление, ведения сельского хозяйства на Севере. Егор Борисов начал разговор с того, что неспокойная обстановка на мировой арене напрямую влияет на повседневную жизнь якутян, и тем самым задал тон диалогу.

«Уже несколько лет сохраняется неустойчивое положение на нефтяном рынке. Из-за этого сокращается производство сырья, уменьшаются объемы использования металла, угля. Наши предприятия были ограничены в поставках угля в азиатский регион. Однако в ходе поездок в Китай и Японию мы почувствовали, что их рынок начал оживать», — отметил Егор Борисов. Уже в ходе диалоговой части пресс-конференции тема сотрудничества с азиатскими странами стала одной из двух основных.

Вторая касалась взаимоотношений с крупными добывающими компаниями, работающими на территории республики. «Чем была вызвана инициатива Якутии по повышению налогов для недропользователей?» — прозвучал вопрос от представителя НВК «Саха».

Ил Дархан рассказал, что властей региона не удовлетворили прогнозы по наполнению бюджета текущего года. «Тогда я решил провести ряд встреч с руководством крупных компаний-недропользователей, в ходе которых перед ними были поставлены два условия — о наращивании объема платежей и выполнении социальных обязательств перед муниципальными образованиями, где они работают. Нашу позицию они восприняли с пониманием, и мы достигли определенных договоренностей», — сообщил Егор Борисов и подчеркнул, что благодаря этому налоговые поступления будут неуклонно увеличиваться.

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Отвечая на вопрос об итогах недавней поездки в Токио в составе официальной российской делегации под руководством Владимира Путина, Борисов подчеркнул, что подписавшие меморандумы японские компании имеют очень серьезный интерес к сотрудничеству с республикой.

Далее он рассказал о структурных изменениях в правительстве, которые произошли в течение последнего месяца. По словам главы республики, всё было сделано для повышения эффективности работы кабмина: «Жизнь меняется. Несколько лет назад мы приняли решение отказаться от программного метода управления экономикой в пользу программно-целевого. Но и в нем есть недостатки. Мы так и не добились эффективного взаимодействия между министерствами и ведомствами, поэтому переходим на проектное управление. Оно представляет собой программу с конечным результатом, которого мы должны добиться. Для этого создается специальный офис управления проектами, в результате исчезает межведомственность и возрастает эффективность».

После этого прозвучал вопрос о принятом Госсобранием (Ил Тумэн) проекте закона о предоставлении налоговых льгот добывающим компаниям. «В данном случае речь идет о льготах для предприятий нефтяной промышленности. Все говорят о том, что нефтяники, газовики — с деньгами, поэтому, мол, зачем им льготы. Когда к нам пришел «Сургутнефтегаз», то начинал с нуля, поэтому мы ему в первые годы предоставили льготу по налогу на прибыль — 3%. Сегодня предприятие уже ею не пользуется, но платит 12 миллиардов рублей в бюджет республики», — ответил Ил Дархан. Он подчеркнул, что сейчас руководство региона идет навстречу предприятию «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» осознанно, чтобы впоследствии получить еще одного крупного налогоплательщика.

Следующие вопросы касались выравнивания тарифов на электроэнергию и газ. «В этом направлении интересы населения — в приоритете для нас. Конкретной информации по цифрам мы дать еще не можем. Сейчас ведем переговоры с руководством «Русгидро» и дочерними структурами «РАО ЭС Востока», но пока должного ответа от них не получили», — сообщил глава. По словам Ил Дархана, вопрос высоких цен на электроэнергию в Якутии властями региона ставился на федеральном уровне с 2005 года: «Объединившись с регионами Дальнего Востока, удалось добиться того, что президент России дал поручение о снижении тарифов на электроэнергию до среднероссийского уровня. Приступили к подготовке закона, документ был принят 16 декабря 2016 года и начнет действовать с 2017 года. Надеюсь, эффект от его реализации мы ощутим уже в ближайшее время».

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По ходу пресс-конференции слово давали тем журналистам, которые не смогли приехать на встречу с Егором Борисовым. Несколько раз на связь выходили представители районных СМИ. Один из вопросов касался проблем с сельским хозяйством в Абыйском улусе – из-за обильного снегопада пришлось забить большое количество лошадей. Глава региона отметил, что правительство взяло на себя гарантии по возмещению убытков для владельцев скота.

Еще один ожидаемый вопрос, касающийся большого числа отказов в выделении «дальневосточных» гектаров, прозвучал из уст корреспондента «Yakutiamedia». Егор Борисов объяснил, что одной из основных причин сложившейся ситуации является некорректное отображение карт Росреестра.

Затем Ил Дархан ответил на вопрос о причинах задержки ввода в строй пускового комплекса в Нижнем Бестяхе: «Головной подрядчик подвел, не выполнил необходимый объем работ. В настоящее время идет его замена».

В студии все заметно оживились, когда главный редактор портала «Sakhalife» София Булчукей поинтересовалась, есть ли у Егора Борисова желание участвовать в выборах главы республики в 2019 году. «У меня сейчас столько дел, что не было времени посидеть и подумать над этим», — сообщил он ей.

Выборную тему продолжил директор газеты «Эхо столицы» Александр Прокопьев. Он спросил, что думает глава республики по поводу выдвижения мэра Якутска Айсена Николаева на второй срок. «Мы с ним встречались, обсуждали эту тему. Ему надо идти на выборы. Считаю правильным поддержать его кандидатуру. Между властями республики и руководством администрации столицы налажена эффективная совместная работа. И ее необходимо продолжать», — заявил Егор Борисов.

Затем Ил Дархан назвал трагедией произошедшее в Иркутской области массовое отравление людей «Боярышником» и сообщил, что в республике Роспотребнадзор держит под контролем реализацию контрафактного алкоголя. При этом он подчеркнул важную роль общественности в этой борьбе.

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Переменил атмосферу в студии журналист газеты «Якутия» Федор Григорьев, задавший Ил Дархану вопрос о самых памятных подарках, полученных «мальчиком Гошей Борисовым». «Какой подарок вы хотели бы получить в этом году?» — добавил он.

«Я уже успел получить подарок – появилась на свет пятая внучка», — сказал Егор Борисов, улыбаясь, и журналисты поздравили его аплодисментами. По его словам, детских подарков он почти не помнит: «Конфеты, наверное, дарили. Но точно знаю, что получал много грамот по учебе и как спортсмен».

Затем глава республики сообщил присутствующим, что еще с начала 2000-х годов начал писать мемуары, отдельные главы из которых теперь будут время от времени размещаться в специальном разделе на обновленной версии его персонального сайта.

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Ближе к концу пресс-конференции вопросы от журналистов приобретали всё более локальный характер. Представитель Намской улусной газеты подготовил несколько обращений, касающихся проблемы трудоустройства для выпускников учебных заведений, возможности введения дифференцированного подоходного налога, а также строительства асфальтированной дороги до села Хатырык.

Завершая встречу, Егор Борисов напомнил об ответственности, которая лежит на журналистах, поскольку именно от их работы и добросовестного отношения зависит формирование общественного мнения.

Пресс-конференция показала, что якутяне стали больше осознавать тесную связь состояния региона с ситуацией, складывающейся в остальном мире, ведь вопросов, касающихся мировой и федеральной экономики, оказалось больше, чем тех, что были посвящены проблемам отдельных районов республики. Скорее всего, это говорит о стабильной ситуации внутри республики, которую благодаря усилиям властей обходят стороной крупные проблемы, связанные с экономическим кризисом.