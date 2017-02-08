Семен Винокуров: Погода и непредусмотрительность энергетиков осложнили ситуацию в Усть-Янском районе

В Усть-Янском районе из-за снежных заносов горных перевалов на ряде участков трассы «Яна» осложнилось транспортное сообщение. О том, какие принимаются меры, рассказал ЯСИА глава Минтранса региона Семен Винокуров.

«Ситуация сложная, но не критическая. Топлива в селе Сайылык хватит на 28 суток с учетом доставки части горючего из поселка Депутатский, где запасов достаточно до конца февраля. Продуктами питания населенные пункты обеспечены в полной мере», — отметил Семен Винокуров.

Министр подчеркнул, что с 7 февраля начался завоз грузов по автодороге. Ранее снабжение поселка Депутатский и прилегающих населенных пунктов в основном производилось авиацией. Местный аэропорт работает в штатном режиме. В районе развернут оперативный штаб правительства республики. Создана комиссия, которая должна будет определить объемы работ и планируемые сроки доведения до нормативного состояния автодороги «Яна». Не исключается вариант обустройства объездного пути к селу Сайылык по старому маршруту автозимника.

«Для обеспечения проезда задействовано 10 единиц дорожной техники, мобилизованы силы КП «Дороги Арктики». С 6 февраля расчищен проезд для грузового автотранспорта по одной полосе движения. В настоящее время предприниматели завозят продукты. Сегодня из Усть-Куйги в Сайылык выедут 4 грузовика с сырой нефтью общей грузоподъемностью 50 тонн. Продолжаются работы по расширению проезжей части автодороги Усть-Куйга – Депутатский», — уточнил собеседник агентства.

По его мнению, ситуация в Усть-Янском улусе осложнилась из-за двух факторов. Первый – нехватка топлива, вызванная тем, что энергетики упустили возможность создания необходимых запасов в период, когда круглогодичная дорога «Яна» находилась в удовлетворительном состоянии. Второй – природно-климатические условия. В октябре-ноябре в районе выпала четырехмесячная норма осадков. Свою роль сыграла сильная пурга, которая продолжалась с 21 по 30 января. Снегом замело два горных перевала км 37 – км 50 и км 105 – км 140 трассы. Дорожники приступили к расчистке снега незамедлительно, но погодные условия осложняли работы. Высота снежных заносов составляла 1,5 — 2 метра.

«Аномальная погода наблюдается не только в Усть-Янском районе, но и в других северных улусах республики», — добавил Винокуров.

Чтобы избежать в дальнейшем возникновения подобных ситуаций, считает глава ведомства, хозяйствующим субъектам необходимо создавать на местах страховой запас топливно-энергетических ресурсов. Со своей стороны Минтранс планирует увеличить количество специализированной техники для проведения дорожных работ в Усть-Янском районе. Кроме того, рассматривается возможность установки на заносимых открытых участках снего-ветрозащитных конструкций.

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