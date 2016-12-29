Семен Винокуров: Будем добиваться выделения средств на реконструкцию 14 аэропортов Якутии

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Якутии ведёт усиленную работу с Минтрансом РФ по вопросу включения региональных аэропортов в Федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)».

Напомним, по первоначальному плану в рамках ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» в Якутии должны были пройти мероприятия по строительству и реконструкции 15-и аэропортов. Общий объём финансирования составлял 26,7 млрд рублей. Планировались восстановление ограждений аэродромов, строительство грунтовых объездных дорог, реконструкция и возведение шести взлетно-посадочных полос, строительство шести служебно-пассажирских зданий и 15 складов ГСМ. За два года проведены проектно-изыскательские работы, но в ходе принятия поправок в федеральный бюджет финансирование программы секвестировано.

«Теперь объем бюджетных лимитов на 2016 год составляет 0,72 млрд рублей, что позволит начать реконструкцию взлетно-посадочной полосы только в аэропорту Чокурдах и завершить проектно-изыскательские работы по отдельным аэропортам», — сообщили ЯСИА в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.

Проектом ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» в 2017 году предусмотрена реконструкция аэропортов в Тикси, Саккырыре и Среднеколымске на сумму 772,05 млн рублей. Работы будут завершены в течение года. Кроме того, в рамках программы планируется завершить реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Чокурдах на сумму 492,28 млн рублей. Оставшиеся 11 аэропортов не включены в проект.

«На сегодняшний день положительные заключения от ФАУ «Главгосэкспертиза России» получены на проектно-сметную документацию 14 объектов. Пока же включены в программу на 2017 год только три из них. Мы продолжаем работать с Минтрансом России по включению всех остальных», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Семен Винокуров.

«Да, мы знаем, что для реализации наших предложений у них ограничены средства, но, тем не менее, очень важно реконструировать эти комплексы», — подчеркнул он. Так, несвоевременное проведение работ по реконструкции аэропортов приведет к транспортной изоляции отдалённых арктических районов республики: с 2020 по 2025 годы будут полностью выведены из эксплуатации на внутрирегиональных маршрутах устаревшие Ан-24. Использование аналогов иностранного производства Bombardier, DASH-8, Q-300, Q-400 возможно только при обеспечении технического состояния взлетно-посадочных полос, отвечающего современным требованиям. Аналогичные требования относятся и к новым разработкам отечественного авиапрома типа Ил-112/114.

Таким образом, не будет решена государственная задача стабильного обеспечения авиаперевозок в отдаленных регионах страны, где отсутствует альтернативное круглогодичное транспортное сообщение.