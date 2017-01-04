Сделано в Якутии: «Сахаконсервпродукт» учитывает в производстве традиции национальной кухни

После запуска первого производственного цеха опытно-экспериментального производства «Сахаконсервпродукта» в феврале прошлого года о предприятии узнали не только в России, но и за ее пределами. О работе компании ЯСИА рассказал директор Сергей Харченков.

«Наше предприятие образовано в августе 2011 года. Совместное с якутскими учёными создаем новые виды продуктов здорового питания и длительного срока хранения. Хотим, чтобы развивался аграрный сектор экономики Якутии, а сельские жители могли зарабатывать хорошие деньги, сдавая сырье. Конечно, усилий одного «Сахаконсервпродукта» недостаточно, поэтому сотрудничаем с министерством сельского хозяйства и правительством региона в целом», — рассказал Сергей Харченков.

По его словам, Якутия, обладая огромными экологическими богатствами, пока не в полной мере реализует свои возможности.

«Один из аспектов нашей работы — переработка дикорастущего сырья, а это колоссальное национальное богатство республики, наравне с алмазами, золотом и углем», — подчеркнул директор «Сахаконсервпродукта».



Он объяснил, как якутяне могут заработать, сдавая сырье: «Например, брусника и голубика. Ягоды — самовоспроизводимый ресурс, ее нужно только собрать. Покупая нашу продукцию, потребитель отдает 70% тому, кто ее добыл».

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Если программа, разработанная специалистами предприятия, заработает, то доход одного сборщика ягод в сезон сможет доходить до 100 тысяч рублей. Правда, для этого нужно организовать сборочные пункты. Подобные меры позволят снизить стоимость конечного продукта на внутреннем рынке.

Сергей Харченков считает, что запасы ягод в Якутии огромны: «Мы в состоянии обеспечить ими не только республику и Россию, но отдавать на экспорт. Это очень амбициозная задача, поэтому данным вопросом занимается правительство республики. Тут нужны усилия как жителей, так и администраций, министерств».

«Сахаконсервпродукт» выпускает более 40 наименований продукции. Это не только ягоды, но и консервы из конины, оленины, чира, муксуна и даже кобяйского карася, не имеющие аналогов на российском рынке. Продукция производится по уникальной технологии из экологически чистого сырья. Интересно, что в технологических схемах производства учитываются и традиции кухни народа саха.

«Новые виды продуктов здорового питания и длительного срока хранения мы разрабатываем совместно с якутскими учеными.

В научно-технический совет предприятия входят два доктора наук, два кандидата наук и ключевые специалисты предприятия.

Это позволяет нам улучшать потребительские качества местного пищевого сырья за счет глубокой высокотехнологичной переработки», — говорит Сергей Харченков.