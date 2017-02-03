Сбербанк не будет закрывать отделения в районах Якутии

Сбербанк России не будет закрывать отделения на территории республики в этом году. Об этом заявил начальник управления продаж и обслуживания якутского отделения Николай Иванчиков в ходе круглого стола в республиканском медиа-центре.

«В этом году Сбербанк не закроет ни один их своих филиалов в Якутии. Это актуально в рамках комплексной программы, подписанной между президентом банка Германом Грефом и главой республики Егором Борисовым«, — отметил Николай Иванчиков.

Он сообщил, что открытие дополнительных офисов в этом году тоже не запланировано. Тем не менее, Сбербанк России всегда активно ищет альтернативные каналы обслуживания населения отдаленных районов республики, в том числе посредством таких проектов, как «Безналичный мир», «Электронная деревня» и «Школьная карта».

«23 сентября в Таттинском улусе стартовал проект «Школьная карта». С помощью этой системы ученик средней школы платит за обеды в столовой, входит на территорию. Так родители могут контролировать его траты и узнавать, пришел ли ребенок в учебное заведение. Эту практику можно распространить и на другие школы», — подчеркнул начальник управления продаж.

По словам представителя Сбербанка, в республике активно ведется работа по автоматизации офисов: «В 2016 году автоматизирован один филиал, в планах на 2017 год — уже 17 филиалов».

Отметим, что Сбербанк обслуживает население республики в 113 филиалах, в большинстве из которых введен пятидневный рабочий день (день в неделю работают 12 филиалов, от двух до четырех дней – 27 филиалов). В Якутии установлено 432 устройства самообслуживания банковской сети, в том числе 290 банкоматов и 142 информационно-платежные системы.

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