Сардана Трофимова получит награду «Признание-2016» от спортивных журналистов Якутии

Спортивные журналисты Якутии в этом году вручат бегунье Сардане Трофимовой престижную награду «Признание-2016». Церемония состоится во время традиционного Бала прессы, который пройдет в столице республики 13 января.

«Мы решили по итогам года присуждать собственную награду, которую назвали «Признание». В этот раз наши симпатии склонились к Сардане Трофимовой. Для нее и заказали именную статуэтку», — рассказал известный спортивный журналист Владислав Коротов.

По его словам, в определении первого обладателя «Признания» приняли участие более тридцати экспертов.

Награда станет ежегодной, ее будут вручать атлетам, которые доказали свое мастерство и являются перспективными в сфере спорта. Статуэтка изготовлена мастером Александром Алексеевым.

Бегунья из Верхневилюйска Сардана Трофимова завоевала путевку на Олимпийские игры в Рио, благодаря удачному забегу на Франкфуртском марафоне в Германии. Якутянка преодолела дистанцию за 2 часа 24 минут 38 секунд. К сожалению, вместе со всей национальной сборной по легкой атлетике не была допущена к Олимпиаде.

В этом году Трофимова уверенно победила на Кубке России «Открытый Уфимский легкоатлетический полумарафон» и международном турнире по марафону «Европа-Азия».

«Спасибо большое журналистам республики. У меня нет слов, чтобы описать свою радость. Теперь жду 13 января», — написала Сардана Трофимова на своей странице в Instagram.