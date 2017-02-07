«Саханефтегазсбыт»: Мы сдерживаем цены на топливо

«Саханефтегазсбыт» не исключает изменения розничной стоимости топлива в течение года. Глава компании Игорь Никитин в ходе пресс-конференции рассказал о причинах роста тарифов, сезонных всплесках цен и новой стратегии развития предприятия.

«Мы хотим довести до жителей республики причинно-следственные связи и рассказать, что происходит на рынке нефтепродуктов», — отметил он.

В этом году изменение цен произошло на месяц позже. В компании на такой шаг пошли с учетом достаточных запасов топлива для АЗС и мелкооптовых потребителей, чтобы сдерживать рост стоимости нефтепродуктов в январе.