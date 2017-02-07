«Саханефтегазсбыт»: Мы сдерживаем цены на топливо

«Саханефтегазсбыт» не исключает изменения розничной стоимости топлива в течение года. Глава компании Игорь Никитин в ходе пресс-конференции рассказал о причинах роста тарифов, сезонных всплесках цен и новой стратегии развития предприятия.
«Мы хотим довести до жителей республики причинно-следственные связи и рассказать, что происходит на рынке нефтепродуктов», — отметил он.
В этом году изменение цен произошло на месяц позже. В компании на такой шаг пошли с учетом достаточных запасов топлива для АЗС и мелкооптовых потребителей, чтобы сдерживать рост стоимости нефтепродуктов в январе.
Игорь Никитин подчеркнул, что компания строго придерживается этого правила: «Были попытки провести эксперименты по утверждению цен четыре раза в год. Это вызвало широкий резонанс. Естественно, было дано поручение главы республики, и мы приняли единый порядок».
Как правило, цены меняются с 1 января с ростом тарифов, складских и сбытовых надбавок, и это касается всех организаций, в том числе «Саханефтегазсбыта». Второй раз цена может вырасти с 1 июня, когда с началом навигации идет наибольший объем поставок в структуре всего года и уже известна цена перспективного завоза. Третье изменение происходит в первых числах октября или ноября с получением итоговых счетов за весь навигационный период, в течение которого меняется схема завоза с перевалкой груза.
Запасы нефтепродуктов в республике на сегодняшний день позволяют нивелировать темпы роста цен, которые существуют на российском рынке.
В январе СНГС получил счета от поставщиков, где цена за тонну топлива по сравнению с прошлым годом увеличилась на несколько тысяч рублей.
«Мы в этом плане находимся в более выгодной позиции. Себестоимость, которую планируем получить по поставкам в первом квартале, будет уже рассчитываться из новых цен поставщиков и имеющихся складских запасов».
В СНГС совместно с СВФУ провели анализ факторов, влияющих на стоимость нефтепродуктов. В результате выявлено несколько ключевых моментов – это высокая закредитованность компании из-за возврата бюджетных средств за счет коммерческих кредитов, роста стоимости нефтепродуктов и отсутствия собственных оборотных средств. В связи с этим у СНГС годовой объем выплат по процентным ставкам кредитов постепенно вырос до 1 млрд рублей. Вторым фактором, существенно влияющим на стоимость нефтепродуктов, стало перекрестное субсидирование 2 и 3 зон республики, которые охватывают центральные и северные районы.
«Причинами роста цен у поставщиков нефтепродуктов стали изменения в налоговом законодательстве, изменились программы «Роснефти» и Газпрома, что, конечно, тоже влияет на тариф».
«Действительно, существует сезонный спрос. В период навигации он значительно выше, поскольку отрасли республики закупают порядка 1 — 1,2 млн тонн нефтепродуктов. Такой одномоментный скачок спроса, конечно же, влияет на рынок. В период с января по март, как правило, на российском рынке наблюдается снижение стоимости, и мы об знаем».
Например, за счет сезонного снижения в 2015 году компания завезла топливо автомобильным транспортом в город Ленск по себестоимости, которая впоследствии оказалась равной речным перевозкам.
«Если раньше мы закупали нефтепродукты на свободном рынке, то на протяжении пяти лет поставки осуществляются напрямую с компанией «Роснефть». Сначала это было 25% от общих годовых объемов поставки, сейчас постепенно мы довели до 75%. Формируем и ежемесячно на нашем сайте закупок публикуем информацию о необходимых объемах на конкретный месяц. Этот сигнал является для «Роснефти» информацией о том, что мы готовы и желаем приобрести. Нам выставляется счет в соответствии с планами тех или иных компаний. Далее объемы, которые не закрывает «Роснефть», ищем на биржах или у других поставщиков».
«К 2018 году мы предлагаем поэтапно перейти на систему формирования 25 тарифов для компании СНГС по принципу наличия нефтебаз по всем ценовым зонам. Но есть вариант искать пути субсидирования содержания и, возможно, компенсации транспортных расходов по поставкам нефтепродуктов в арктическую зону».
В настоящее время разрабатывается стратегия развития компании, которая будет внесена на рассмотрение экономического совета при правительстве республики. Сегодня проект документа находится на согласовании в министерствах и ведомствах. В рамках Стратегии в компании надеются получить предложения по поиску путей замещения кредитов более дешевыми ресурсами.