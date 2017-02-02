Сахамин Афанасьев: Транспортировка руды будет находиться под особым контролем

В связи с активным освоением Томторского редкометального месторождения вопрос транспортировки промышленных материалов приобретает особую актуальность. В настоящее время ООО «Восток Инжиниринг» разрабатывает проект логистики через Хангаласский улус, что вызывает большую обеспокоенность местного населения. О ходе экологического сопровождения инвестпроекта рассказал министр охраны природы РС(Я) Сахамин Афанасьев.

На территории Оленёкского района на участке «Буранный» Томторского редкометального месторождения в апреле 2016 года предприятие «Восток Инжиниринг» завершило геологоразведочные буровые работы, скважины законсервированы.

В настоящее время идут подготовка технико-экономического обоснования постоянных кондиций, согласование технического проекта и проекта оценки воздействия на окружающую среду. В 2018-2019 годах планируются проектирование и строительство объектов инфраструктуры, в 2020 году — начало эксплуатации горного предприятия.

«В апреле прошлого года я лично побывал на участке «Буранный» и ознакомился с производственными объектами, посетил лагерь геологоразведки, буровую установку и кернохранилище», — сообщил Сахамин Афанасьев.

По его словам, на месторождении по инициативе министерства ежегодно проводятся плановые мониторинговые исследования за состоянием окружающей среды, в том числе в местах проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных родовых общин, которые в этом году будут продолжены. В мониторинговых исследованиях участие принимают и представители общественности Оленёкского района, администрации и жителей Жилиндинского наслега.

«Мониторинг значимого влияния геологоразведочных буровых работ на радиационную обстановку в районе исследований не выявил. Руды, содержащие в своем составе радиоактивный торий, перекрыты 20-30 метровой толщей нерадиоактивных пород, которые экранируют гамма-излучение. В пределах рудного участка «Буранный» уровни гамма-излучения в среднем составляют около 28 мкР/ч и максимально достигают 44 мкР/ч. Проект логистики по транспортировке руды, безусловно, будет обсуждаться с населением, рассмотрим вопросы строительства автозимника и обустройства причалов», — заявил глава ведомства.

К транспортировке руды предъявляются особые требования по безопасности — будет осуществляться строгий контроль в соответствии с санитарными и природоохранными нормами.

«Для транспортировки должны применяться такие технические решения, которые исключают рассеяние руды на протяжении пути следования от месторождения до места переработки. В связи с этим в ближайшее время планируем провести совещание с представителями ООО «Восток Инжиниринг», в котором примут участие представители федеральных и республиканских надзорных органов», — резюмировал министр.