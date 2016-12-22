«Сахамедиа» запустит сайт «Комсомольская правда — Якутия» в январе

В начале декабря состоялось подписание лицензионного договора между издательскими холдингами «Комсомольская правда» и «Сахамедиа». Благодаря этому все последние республиканские новости теперь можно будет найти во вкладке «Якутия» на сайте самой популярной газеты России. Официальный запуск проекта www.yakutia.kp.ru намечен на 1 января.

«Комсомольская правда» — один из лидеров рынка отечественной мультимедийной журналистики, — ранее подчеркнул генеральный директор «Сахамедиа» Кирилл Алексеев. — В свою очередь наш холдинг добился определенных успехов в развитии мультимедиа в Якутии. Поэтому, наверное, логично, что мы стали партнерами для развития местных контент-проектов. Партнерство со столь серьезным федеральным игроком – это и хороший опыт, и в какой-то мере вызов для нас, потому что планка редакционных требований очень высока. Но я уверен, что наша талантливая молодежь, которую мы привлекаем для развития проекта, покажет все свои лучшие качества, и якутский сайт «Комсомолки» станет одним из самых посещаемых».

Отметим, сайт kp.ru уже несколько месяцев подряд становится самым посещаемым среди средств массовой информации в России.

«Якутия — один из немногих регионов, где сейчас не издаётся «Комсомолка». И вот теперь у нас там появился надежный партнер в лице «Сахамедиа», — заявил руководитель холдинга «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин.

По словам Кирилла Алексеева, все приготовления к запуску в республике популярного российского еженедельника уже завершены.

Особенность издательского дома «КП» заключается в том, что все творческие задачи там решает объединенная редакция. С 2015 года «Комсомолка» объявила всех журналистов региональных редакций удаленными сотрудниками и начала их обучение современным методам работы.

«Комсомольская правда» — советская и российская газета, а также интернет-сайт (с 1998 года) и радиостанция (с 2009 года). Газета основана 13 марта 1925 года. Первый номер вышел 24 мая 1925 года. Издается 6 раз в неделю (кроме воскресенья). Награждена первым орденом Ленина за «активное содействие в усилении темпов социалистического строительства и в связи с пятилетием со дня основания». Впоследствии была награждена орденом Октябрьской революции, орденом Отечественной войны 1-й степени и дважды орденом Трудового Красного Знамени. Сайт «Комсомольской правды» был создан в 1998 году. В феврале 2009 года вышла в московский эфир радиостанция «Комсомольская правда».