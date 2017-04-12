Руководство АЛРОСА держит на особом контроле вопросы повышения зарплаты работников

С 1 января 2017 года в АЛРОСА введено новое положение о порядке и условиях повышения уровня реального содержания зарплаты работников в связи с ростом потребительских цен, которое предусматривает два способа — либо индексация, либо начисление компенсирующих выплат.

«В соответствии с данным порядком повышение зарплаты производится не реже двух раз в год. Подчеркну, что это делается с учетом результатов деятельности компании. Решение было принято с целью сохранения устойчивости АЛРОСА в случае рисков возникновения негативной ситуации на рынке», — сказал 7 апреля в Мирном на собрании хозактива первый вице-президент АЛРОСА Игорь Соболев.

Способы и сроки повышения зарплаты определяются решением правления компании и согласовываются с профсоюзом «Профалмаз». В соответствии с данным положением в январе 2017 года выплачена компенсирующая доплата, а с 1 февраля произведена индексация зарплаты в размере 4% на уровень прогнозной инфляции текущего года.

По итогам прошлого года в результате реализации мероприятий, обеспечивающих повышение зарплаты, и выплаты годового вознаграждения с коэффициентом 2 среднемесячная зарплата работников АЛРОСА выросла по отношению к 2015 году существенно выше инфляции.

«При этом подчеркну, что годовое вознаграждение — это не гарантированная часть оплаты труда. Эта выплата коллективу была согласована с акционерами как поощрение за перевыполнение плановых показателей и высокие финансово-экономические результаты», — сообщил Соболев.