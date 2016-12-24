Руководитель якутского отделения «Единой России» Александр Ноговицын переизбран на второй срок

На прошедшей 24 декабря отчетно-выборной конференции руководитель якутского регионального отделения «Единой России» Александр Ноговицын переизбран на второй срок. За него проголосовали 70 из 90 делегатов, представляющих местные отделения партии.

«Единая Россия» остается ведущей политической партией в Якутии», — отметил Александр Ноговицын, представляя отчет о деятельности регионального отделения за 2012-2016 годы.

По его словам, основным показателем состоятельности любой политической организации является успешность участия на выборах всех уровней.

«За отчетный период в республике были проведены избирательные кампании по выборам 471 главы муниципалитетов. Якутская региональная организация приняла непосредственное участие в 387 избирательных кампаниях, что составило 82%. 318 кандидатов (67%) от нашей партии победили», — сказал руководитель регионального отделения.

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По выборам депутатов различного уровня также произошли качественные сдвиги. Если в целом с 2012 года члены и сторонники партии приняли участие в 73% от 5101 избирательной кампании по замещению мандатов, то с апреля 2015 года процент участия «Единой России» составил 98% и 95% соответственно в 2015 и 2016 годах. Стоит особо отметить, что увеличение участия партии достигнуто без качественных потерь, то есть без снижения процента избираемости кандидатов.

К значительным результатам Ноговицын отнес итоги выборов президента страны, главы республики и депутатов Государственной Думы.

«Кандидат от партии Владимир Путин заручился поддержкой абсолютного большинства якутян. За президента России в нашей республике проголосовало 317 933 избирателя, что составило 69,46% от общего числа пришедших на участки. Этот результат, как и результат выборов главы Якутии, был вполне ожидаемым. Честно говоря, не стоит переоценивать вклад региональной организации в этих двух избирательных кампаниях. Ведь и президент России, и глава Якутии, хотя и были выдвинуты нашей партией, но по должности своей каждый на своем уровне являются надпартийными и общенациональными символами народовластия. Всенародное доверие, которое они получили — это в первую очередь справедливая и заслуженная оценка личности самих кандидатов», — подчеркнул лидер якутских «единороссов».

Говоря о прошедших в 2016 году выборах в Госдуму, Ноговицын добавил, что, несмотря на то, что по Якутскому одномандатному округу решением центрального комитета «Единой России» не был выдвинут кандидат, представитель партии прошел по партийным спискам.

«Мы сохранили традиционное второе место в Дальневосточном федеральном округе по явке и количеству голосов за «Единую Россию» и обеспечили мандат кандидату от нашей региональной организации Галине Данчиковой. Более того, партия впервые в современной электоральной истории республики победила во всех муниципальных районах Якутии. Это дорогого стоит», — сказал руководитель отделения.

ЯРО «Единая Россия» за отчетный период в целом справилось с возложенными на него задачами. «Не все из запланированного удалось реализовать. Но совместными усилиями мы укрепили фундамент будущих побед и свершений во имя нашей великой страны», — заключил он.