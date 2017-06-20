Россияне в 2018 году будут отдыхать почти месяц

Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных и праздничных дней в 2018 году. Отдохнут россияне с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, с 23 по 25 февраля, с 8 по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая, 9 мая, с 10 по 12 июня и с 3 по 5 ноября. Если сложить их вместе, окажется, что жители страны не будут работать аж 28 дней.

Отмечается, что выходные распределены «с целью рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней». Из-за того что 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье, их перенесут на 9 марта (пятница) и 2 мая (среда). Кроме того, выходные 28 апреля, 9 июня и 29 декабря, выпадающие на субботу, планируется перенести, соответственно, на понедельник 30 апреля, 11 июня и 31 декабря.

В октябре 2016 года правительство отказалось сделать выходным День семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля. Чиновники сочли эту меру избыточной, несмотря на то, что кабмин в целом поддерживает инициативы по повышению престижа праздника. Авторы законопроекта утверждали, что его празднование на национальном уровне поможет повышению рождаемости и нравственности.