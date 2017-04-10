Роман про якутский эпос вошел в шорт-лист премии Аркадия и Бориса Стругацких

Роман Генри Лайона Олди «Сильные», основанный на якутском эпосе Олонхо, вошёл в шорт-лист престижной литературной премии имени Аркадия и Бориса Стругацких. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети ответственный секретарь оргкомитета премии Николай Романецкий.

Генри Лайон Олди — псевдоним авторов Олега Ладыженского и Дмитрия Громова, известных писателей-фантастов. Прославились они тем, что часто обращаются к эпосам различных народов мира.

В 2016 году мир увидела их дилогия под названием «Сильные. Книга 1: Пленник железной горы. Книга 2: Черное сердце». Романы основаны на героическом якутском эпосе Олонхо. В частности, обыгрывается сюжет «Ньургуна Боотура Стремительного».

«Этот роман, выражаясь фигурально, стоит на двух ногах. Первая — якутский эпос «Ньургун Боотур Стремительный»… Вторая — теория академика Николая Козырева. Она гласит, что время — величина, имеющая направление и энергию. Оно переносит энергию со скоростью большей, чем скорость света, и может вмешиваться в события, изменяя степень их энергетичности», — так описывают свои книги сами авторы.

«Это мифологическое технофэнтези, которое опирается на якутский народный эпос. Книги получились очень достойные, хоть и отличающиеся от работ Олди. Густой и плотный, насыщенный экзотическими бытовыми деталями и диковинными именами текст, в который входишь, как в тёмный лес из детских сказок», — подчеркивают рецензенты журнала «Мир Фантастики».

Повествование ведется от лица мальчика Юрюна Уолана, который по мере взросления узнает, что помимо его деревни в Верхнем мире есть Средний и Нижние миры, населенные людьми и абаасы соответственно.

Международная литературная премия в области фантастики имени Аркадия и Бориса Стругацких («АБС-премия») вручается ежегодно решением специального жюри за лучшие произведения литературной фантастики, написанные на русском языке и опубликованные в предшествующем году. В номинации «Художественная проза» в число лучших за 2016 год вошли: Александр Бачило («Это Москва, дядя!»), Эдуард Веркин («Звездолет с перебитым крылом»), Евгений Водолазкин («Авиатор»), Василий Мидянин («Повелители Новостей»), Вячеслав Рыбаков («На мохнатой спине»).