Роман Мандзяк назначен руководителем департамента по информационной политике

Глава Якутии Егор Борисов подписал сегодня, 19 января, указ о назначении Романа Мандзяка руководителем департамента по информационной политике администрации главы и правительства республики.

О намерении создать департамент по информационной политике Егор Борисов заявил на встрече с главными редакторами ведущих СМИ региона. По его словам, данное решение принято, исходя из необходимости оптимизации структуры органов госвласти республики.

До назначения главой департамента Роман Мандзяк занимал должность заместителя руководителя секретариата Ил Дархана.

Роман Мандзяк родился 24 апреля 1972 года в Якутске.

В 1988-1991 годы — учеба в Выборгском авиационно-техническом училище гражданской авиации; В 1991-1992 годы — работа в Маганском АО Якутского УГА, авиационный техник; В 1997 году окончил Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова по специальности «английский язык и литература»; В 1997-2003 годы – преподаватель английского языка Якутского государственного инженерного-технического института; В 2003-2013 годы – редактор, главный редактор общественно-политического еженедельника «Наше Время»; В 2013-2016 годы – начальник Управления информационной политики и коммуникативных технологий Северо-Восточного федерального университета им.М.К.Аммосова; В 2016-2017 годы – заместитель руководителя Секретариата Главы Республики Саха (Якутия).

Член Союза журналистов РФ.