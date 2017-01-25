Роман Мандзяк: Главная задача департамента по информационной политике — продуктивная работа со СМИ

Создание департамента по информационной политике в структуре администрации главы и правительства Якутии связано с новыми целями и задачами по информированию населения и взаимодействию со средствами массовой информации региона. Об этом в комментарии ЯСИА заявил руководитель департамента Роман Мандзяк.

«Необходимо изменять подходы и механизмы, искать новые привлекательные формы и каналы доставки информации до людей. Надо лучше оповещать население обо всех важных событиях, влияющих на развитие социальной сферы и экономики, а также о планах развития и мерах, принимаемых властями региона, по преодолению негативных явлений», — подчеркнул Роман Мандзяк.

По его словам, создание департамента позволит более эффективно формулировать и реализовывать государственную информационную политику в интересах всех жителей республики: «Уверен, что мы сможем наладить продуктивную, творческую работу в тандеме с министерством связи и информационных технологий, являющимся куратором отрасли, равно как и с другими ведомствами, а главное – со СМИ».

Напомним, о намерении создать департамент по информационной политике Егор Борисов заявил на встрече с главными редакторами ведущих СМИ региона. По его словам, данное решение принято, исходя из необходимости оптимизации структуры органов госвласти республики.

Федор Борисов: Создание департамента по информационной политике — это веление времени