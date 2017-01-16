Ринат Гизатулин: Компании «АЛРОСА» есть чем гордиться

Какие законы нужно поменять, чтобы АЛРОСА стала работать эффективнее? Как сегодня компания взаимодействует с правительством страны и почему российских алмазодобытчиков все еще мало кто знает? Об этом и многом другом в программе «Персона» на телеканале «Алмазный край» рассказал вице-президент АК «АЛРОСА» Ринат Гизатулин.

Андрей Гулов: «Авиакомпания АЛРОСА» ощущает поддержку властей Якутии

Президент АЛРОСА Андрей Жарков: Самый ценный ресурс — это люди

Александр Кондратьев: В России нет компаний, равных АК «АЛРОСА» по содержанию автодорог

Юрий Окоемов: В этом году прибыль АЛРОСА от продажи алмазного сырья может превысить 400 млн долларов

Андрей Поляков: АЛРОСА — национальный лидер в алмазодобывающей отрасли

Игорь Куличик: АЛРОСА находится в состоянии великолепной финансовой устойчивости