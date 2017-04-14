Решения по непрофильным активам АЛРОСА будет принимать с учетом мнений трудовых коллективов

При принятии решений по непрофильным активам руководство АЛРОСА будет учитывать мнения трудовых коллективов. Об этом 7 апреля в Мирном на собрании хозактива компании сообщил первый вице-президент предприятия Игорь Соболев.

Отметим, что в ходе заседания представители трудовых коллективов подразделений АЛРОСА высказали опасения в связи с планами руководства по оптимизации операционной деятельности. Так, начальник автоколонны производственного управления «Алмаздортранса» из Ленска Николай Сачков отметил, что «новость о ликвидации управления встревожила весь город». По его словам, многие боятся увольнений и сокращения зарплаты.

«Просим вас убрать приставку «непрофильный актив» с нашего предприятия», — сказала представитель совхоза «Новый», который планируется вывести из структуры АЛРОСА.

Кроме того, выступающие высказали озабоченность в связи с реформированием корпоративной системы здравоохранения и пенсионного обеспечения.

Отвечая на обращения, Игорь Соболев подчеркнул, что все решения по непрофильным активам менеджмент компании примет на основе нескольких вариантов и с учетом проводимой социальной политики. При этом права работников будут максимально защищены.

Во время пресс-подхода президент АЛРОСА Сергей Иванов сообщил, что в настоящее время руководство алмазной монополии проводит работу по оценке обоснованности реализации непрофильных активов.

«Сейчас разбираюсь, смотрю, какие решения находятся в графике, по каким будет перенос. Я не думаю, что до конца года какие-то активы будут выставлены на продажу. Необходимо провести большую работу и понять, что нужно продавать, что не нужно. Это достаточно длительный процесс», — сказал он.